Glenda Peraza ‘se robó el show’ en Colombia: escuche la canción que le compusieron

Glenda Peraza disfrutó de sus vacaciones en Cartagena y compartió algunos detalles del viaje con sus seguidores.

La expresentadora de televisión y exmodelo costarricense Glenda Peraza disfrutó de unas vacaciones inolvidables en Cartagena, Colombia, donde no pasó desapercibida.

Durante su estancia, la tica causó sensación en plena vía pública, tanto así que los músicos locales le compusieron una canción improvisada en su honor.

Peraza compartió el divertido momento en sus redes sociales, mostrando cómo bailaba en la calle junto a los tradicionales raperos callejeros de la ciudad.

Entre risas y aplausos, los artistas le dedicaron unas creativas rimas: “De Costa Rica la Miss Universo. Me enamoró desde la primera cita. Ella es hermosa, es una estrella. Si saca cuentas ella tiene 90-60-90″, entonaron los músicos, mientras ella respondió bailando y disfrutando cada verso.

La expresentadora visitó Cartagena en febrero, donde aprovechó para recorrer la ciudad amurallada, a la que describió como “uno de los lugares más lindos que ha visitado”, destacando sus calles llenas de color, los balcones coloniales y la energía especial que se siente al caminar por sus rincones.

En sus publicaciones, Glenda compartió que el destino superó sus expectativas, al punto de catalogarlo como “más de lo que uno se imagina”. También aseguró que Colombia es un país al que siempre “le dice que sí”.

Durante su viaje, Peraza participó en un recorrido a bordo de la tradicional chiva rumbera, donde vivió una noche llena de música, risas y baile.

Además, visitó las Islas del Rosario, una experiencia que describió como unas vacaciones merecidas, de descanso, buena comida y desconexión total, “de esas que el alma necesitaba”.