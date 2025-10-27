Glenda Peraza mostró cómo se vería en la vejez y descubrió un detalle que la impactó: vea las imágenes

La madre de Glenda Peraza, Ana Isabel Peraza, sigue presente en la vida de su hija. Según la expresentadora, 'brilla más' desde el cielo.

La expresentadora de televisión Glenda Peraza compartió en redes sociales un video generado con inteligencia artificial que muestra cómo se vería en la vejez. En las imágenes se observa a la Glenda actual junto a una proyección de cómo luciría en el futuro.

Conmovida por el resultado, Peraza comentó que el video la hizo recordar a su madre, Ana Isabel Peraza, quien falleció en 2020 tras una dura lucha contra un cáncer cerebral.

“No puedo creer lo mucho que me parezco a mi madrecita. La vida es tan sabia que termina reflejándonos en quienes más amamos”, escribió la exmodelo.

Peraza agregó que sabe que algunos le dirán que no falta mucho tiempo para verse así, pero aseguró que su mayor recompensa al pasar los años será parecerse a la mujer que le dio la vida. “Qué regalo tan lindo es parecerme a ella”, añadió.

Su esposo, el fisioterapeuta Byron Garita, también reaccionó al video y, entre gestos enamorados comentó: “Le vuelvo a echar el cuento”, lo que generó múltiples reacciones y “me gusta” entre los seguidores de Peraza.

Además, haciendo nuevamente uso de la inteligencia artificial, la empresaria animó una fotografía en la que aparece junto a su madre, un gesto que todavía le remueve emociones profundas.

“Mi mamá no tuvo cáncer de mama, tuvo cáncer en el cerebro, y aun así, este mes me toca el alma profundamente. Porque cuando el cáncer ha tocado tu casa, ves historias, luchas y amor”, escribió la costarricense.

Glenda recordó con admiración la valentía de su pregenitora: “Solo las madres tienen esa fuerza", expresó, al relatar cómo presenció el desgaste físico de su mamá, pero nunca el de su fe. “Aunque sus ojos se apagaron aquí, sé que su alma brilla más fuerte allá arriba”, añadió.

“Mi mamá no perdió la batalla, ella ganó la eternidad, y desde el cielo me susurra cada día: ‘Hija, un día a la vez’”, compartió Peraza, quien aprovechó la publicación para enviar un mensaje de apoyo a las personas que atraviesan procesos similares.

Estas publicaciones se suman a los mensajes y contenidos habituales de Glenda Peraza en redes sociales, donde promueve el amor propio, el cariño hacia los seres queridos y la importancia de vivir un día a la vez.

