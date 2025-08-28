Viva

Giovanni Calderón y el Padre Mix se unen en película sobre donación de órganos; véalos en el cine

El filme ‘Nace una esperanza’ se estrena este 28 de agosto en alrededor de 50 salas del país

Por Fiorella Montoya

En marzo de 2025, en Costa Rica, once personas que perdieron la vida donaron sus órganos y salvaron la vida de otras 33. Este revelador y conmovedor dato caló en la vida de Gerardo Mena, director de Nace una esperanza, nueva película nacional que se estrena este 28 de agosto en el país.








