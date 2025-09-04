Giorgio Armani: la vida en fotos del genio de la moda italiana

Giorgio Armani fue sinónimo de elegancia y 'glamour'; sin embargo, cuando salía a la pasarela después de sus desfiles, se mostraba con ropa muy sencilla.

El italiano Giorgio Armani, ícono de la moda que revolucionó al mundo, falleció este jueves 4 de setiembre, dejando detrás un legado de calidad, talento y arte.

Sus ideas marcaron no solo a quienes tuvieron la dicha de lucir uno de sus exclusivos diseños, sino también a millones de personas en el mundo, que sin saberlo usaron prendas inspiradas en sus creaciones.

A lo largo de su vida, emprendió, cumplió sus sueños y los convirtió en un emporio de moda y glamour. Tras su fallecimiento, su trabajo quedará plasmado no solo en vestidos y ropa para hombre y para mujer, sino también en la historia de las pasarelas más importantes del mundo.

A continuación, les presentamos algunas imágenes del recorrido de vida de Armani.

LEA MÁS: Muere Giorgio Armani, ícono de la moda italiana, a los 91 años

Giorgio Armani y Sergio Galeotti empezaron como socios comerciales y, en la intimidad, fueron pareja. (La Nación/Argentina/GDA)

En 1982, el diseñador italiano Giorgio Armani protagonizó una de las portadas de la exclusiva revista 'Time'. (Time)

En una entrevista con un medio italiano, Giorgio Armani recordó su amor de la infancia, el cual terminó en tragedia. (La Nación/Argentina/GDA)

En noviembre del 2021, Giorgio Armani (derecha) recibió del entonces presidente italiano Sergio Mattarella, el galardón 'Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana'. (AFP)

Giorgio Armani primero estudió medicina, pero se decantó por el diseño cuando lo contrataron en una tienda de moda. (Facebook)

Giorgio Armani durante su juventud. A lo largo de su trayectoria, el artista italiano vistió a artistas, modelos y personalidades de la política del mundo. (Facebook)