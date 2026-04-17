Ginnés Rodríguez revela importante detalle tras la cirugía de columna a la que se sometió

La periodista Ginnés Rodríguez, figura de 'Las historias' de Repretel, ha mantenido informados sobre su recuperación a sus seguidores en redes sociales.

A un mes de su operación de columna, Ginnés Rodríguez, presentadora de Las historias de Repretel, contó con detalles cómo ha avanzado su recuperación.

El 17 de marzo, la periodista de Repretel fue sometida a una cirugía para corregir una escoliosis que la afectaba desde que era adolescente. El procedimiento médico fue complejo, tanto que, incluso, le tuvieron que quebrar la columna y colocarle tornillos y varillas de titanio para corregir la desviación.

Sin embargo, después de los momentos de tensión y preocupación, la propia Ginnés ha narrado lo bien que ha trascendido su recuperación; incluso, en un video que compartió con Las historias, mostró que ya sale a caminar para retomar la actividad física.

“Ya me mandaron a estar más sueltita, me mandaron a moverme un poquito más”, comentó la comunicadora.

Agregó que tuvo una cita con la fisioterapeuta del hospital, quien le comentó que la veía “muy tiesa” y, por esa razón, le recomendó hacer movimientos en su espalda y hombros.

“Todo avanza muy bien. La herida está muy bien. Esta semana el doctor revisó a través de placas cómo marchaba toda la cirugía. Esos 26 tornillos que ahora tengo están en su lugar, están perfectos. Todo va evolucionando muy bien”, manifestó.

Al cierre de su mensaje, afirmó que, si todo sigue igual, pronto volverá a estar en la pantalla de Las historias.