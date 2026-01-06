Galán de telenovelas asegura que fue pareja de Delcy Rodríguez, presidenta encargada del régimen de Venezuela: ‘Fue el gran amor de mi vida’

Delcy Rodríguez se convirtió en la presidenta encargada de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

El galán de telenovelas Fernando Carrillo volvió a generar titulares con unas reveladoras declaraciones sobre su vida personal y sus posturas políticas. El actor venezolano aseguró que durante tres años mantuvo una relación sentimental con Delcy Rodríguez, actual presidenta encargada de Venezuela, y aseguró que “fue el gran amor de su vida”.

Durante una entrevista para el programa Pique y se extiende, Carrillo habló abiertamente sobre la situación política de su país, la captura de Nicolás Maduro y la intervención militar de Estados Unidos en territorio venezolano.

Fiel a su estilo directo, el actor defendió con vehemencia al mandatario: “Van a tener que demostrar esas acusaciones que son falsas, me molesta, y yo me juego mi carrera, porque me gusta estar del lado del débil, el presidente y su esposa (Cilia Flores) son una pareja hermosísima, los tienen castigados”, declaró.

La cantante venezolana Karina, quien también participaba en la conversación, le respondió con firmeza al señalar que, en realidad, él no se estaba jugando nada, pues según ella él ya no tiene una carrera. “Ni tienes credibilidad, además”, le dijo Karina, visiblemente molesta. A lo que él contestó: “No seas maleducada, estaba hablando”.

El galán de telenovelas Fernando Carrillo declaró públicamente que apoya a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores. (Tomada de redes sociales )

Tras estas palabras del actor, el programa Noticias Oriente contactó nuevamente a Carrillo, quien sorprendió al público al confirmar que conocía íntimamente a Delcy Rodríguez, exvicepresidenta y figura cercana a Maduro.

El actor, estrella de novelas como Abigaíl, María Isabel y Rosalinda explicó que su relación con la política venezolana fue más allá de una simple amistad: “Ya la historia delatará a los traidores, yo estoy en total desacuerdo con esa opinión que tratan de imponer los medios de comunicación, totalmente falso..., la conozco, la conozco muy bien a la vicepresidenta, hoy la primera presidenta de Venezuela, la conozco muy bien, fue mi pareja”.

Atónito, el periodista quiso profundizar en esta confesión, a lo que Carrillo respondió sin reservas: “Así es (fuimos pareja sentimental), por tres años, es la mujer más inteligente. Hoy puedo decir que es el gran amor de mi vida, a esta edad, sabiendo como actúa, sabiendo como defiende a su familia, sabiendo como defiende a su patria, a sus amigos”.

Y añadió con tono nostálgico: “Tú sabes que uno está con grandes mujeres en la vida, inteligentes y triunfadoras”.

Para cerrar la conversación, Carrillo expresó su confianza en que Rodríguez tomará las decisiones más acertadas para Venezuela, especialmente ante la incertidumbre por las relaciones con Estados Unidos y el futuro del petróleo nacional.

“Cien por ciento hará lo que sea más beneficioso para solventar esta situación por la que pasamos, vamos a ver cómo se desarrolla esto, (...) ya van a ver lo que se le viene a esta nación (Estados Unidos), que impone y eso sí, para mí, es una dictadura global”.