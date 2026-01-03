Periodista llora en vivo al informar captura de Nicolás Maduro: ‘El cuerpo me tiembla’

Elyangelica González, periodista de Univisión, confesó que 'no sabía qué decir' al anunciar la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

La periodista de Univisión, Elyangelica González, no pudo contener las lágrimas este sábado 3 de enero al anunciar una noticia que, para muchos venezolanos, parecía impensable: la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores.

Durante la transmisión en vivo, la comunicadora dejó ver la profunda carga emocional del momento. Con la voz entrecortada, expresó: “En este momento mi cuerpo me tiembla por lo que está pasando... No sé qué decirte”, palabras que evidenciaron la mezcla de incredulidad y conmoción que la embargaba.

Su compañero en el estudio intervino para acompañarla en ese instante. Con empatía, reveló que, desde el primer momento en que supo la noticia, deseó que fuera ella quien la comunicara, pues Elyangelica es venezolana y conoce en carne propia el dolor, las esperanzas y los sueños de su país.

Entre lágrimas y con la voz temblorosa, la periodista convirtió un titular histórico en un momento profundamente humano que conmovió a la audiencia, algo que quedó reflejado en los comentarios de los espectadores.

“También estoy feliz por Venezuela”, “Venezuela es libre”, “No soy venezolano, pero estoy feliz por ellos”, “Felicidades a los venezolanos” y “Ese es el mismo sentimiento de todos los venezolanos que vieron la luz”, fueron algunos de los comentarios.