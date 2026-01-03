Viva

Periodista llora en vivo al informar captura de Nicolás Maduro: ‘El cuerpo me tiembla’

Entre lágrimas y con la voz temblorosa, la periodista convirtió un titular histórico en un momento profundamente humano

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Periodista Univisión
Elyangelica González, periodista de Univisión, confesó que 'no sabía qué decir' al anunciar la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. (Captura de video/Captura de video)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Nicolás MaduroUnivisiónVenezuelaElyangelica GonzálezDonald TrumpEstados Unidos
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.