Choché Romano, Bismarck Méndez, Verónica Bastos y otros famosos de Costa Rica reaccionan a captura de Nicolás Maduro: ‘Estoy a punto de llorar’

(La Nación con imágenes de archivo )

Figuras del entretenimiento en Costa Rica alzan su voz entre esperanza y fe, celebrando la captura de Nicolás Maduro como el inicio de un nuevo capítulo para el pueblo venezolano.

La inesperada captura del presidente venezolano Nicolás Maduro ha sacudido al mundo y, en especial, ha provocado una ola de reacciones en Costa Rica.

La noticia, que ha dado la vuelta al planeta, no solo ha impactado a los líderes políticos, sino también a figuras del entretenimiento que han expresado su asombro, esperanza y hasta felicidad ante lo ocurrido.

Entre las primeras en pronunciarse estuvo la Miss Costa Rica 2022, Fernanda Rodríguez, quien escribió en sus historias de Instagram: “Qué es esta ilusión. Me desperté y siento que sigo dormida”. Su mensaje refleja la mezcla de incredulidad y emoción que muchos latinoamericanos comparten hoy.

Entre incredulidad y esperanza, la Miss Costa Rica 2022, Fernanda Rodríguez, celebró lo que describe como un despertar que aún parece un sueño. (Captura de pantalla )

El reconocido youtuber Araya Vlogs, también conmovido por la noticia, compartió: “Estoy a punto de llorar de la emoción, ¿cómo lo van a despertar a uno así? El 2026 ya puede terminar, si así está empezando el año, ¿qué sigue?”.

Dedicado a documentar sus viajes por el mundo, el creador de contenido confesó además que sueña con recorrer Venezuela y que la captura de Maduro podría abrirle la puerta para hacerlo en un país más libre y esperanzado.

Por su parte, Karina Ramos, Miss Costa Rica 2014, se unió al sentimiento generalizado con un breve pero contundente mensaje: “Arriba Venezuela y su gente linda”.

Karina Ramos envió un mensaje cargado de cariño y admiración para el pueblo venezolano. (Captura de pantalla )

El periodista Omar Cascante compartió unas palabras cargadas de emotividad y reflexión: “Por encima de ideologías, intereses y banderas de poder, hoy celebramos algo sagrado: la paz tocando a Venezuela”.

El creador de contenido y comediante Choche Romano también reaccionó a la captura del mandatario venezolano al publicar: “Arrancó el 2026. Orando por ustedes, hermanos venezolanos”.

El periodista Omar Cascante resaltó que, más allá de las ideologías, lo que hoy se celebra es la posibilidad de que la paz finalmente abrace a Venezuela. (Captura de pantalla )

Otros rostros conocidos, como Ítalo Marenco y Bismarck Méndez, replicaron la noticia en sus redes. Méndez escribió: “Lo mejor para nuestros hermanos venezolanos”.

La presentadora de televisión Montserrat del Castillo añadió su voz de apoyo con un mensaje de esperanza: “Venezuela libre. Costa Rica y el mundo con ustedes”.

El creador de contenido Choche Romano se sumó al coro de voces solidarias con Venezuela. (Captura de pantalla )

Finalmente, la comunicadora costarricense de Telemundo Verónica Bastos, recordó una reciente entrevista con una agrupación venezolana y aprovechó para enviar un gesto solidario hacia el país con emoticones de amor y oraciones.

Entre sorpresa, emoción y optimismo, las palabras se repiten con un mismo tono: la esperanza de ver a Venezuela recobrar la libertad que su pueblo tanto anhela.