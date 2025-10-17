Futbolista intentó agredir a influencer que lo increpó en partido de Saprissa contra San Carlos: vea el tenso momento

El momento en que el jugador Yosel Piedra, de San Carlos, encaró a un influencer y aficionado al equipo. Todo quedó registrado en video. Los sancarleños perdieron el partido contra Saprissa, el 15 de octubre.

Además de la victoria 0-2 a favor del cuadro morado y del golazo de Mariano Torres, el partido entre San Carlos y Saprissa este 15 de octubre en tierras norteñas dejó una imagen comprometedora que circula en redes sociales: un futbolista arremetió contra un influencer seguidor de los Toros del Norte.

El creador de contenido, conocido como El Sancarleño, compartió en su cuenta de TikTok un video en el que narra los pormenores del partido, los goles morados y la desazón de los aficionados tras perder el encuentro.

En el video se ve a El Sancarleño desde la gradería increpar a los futbolistas sancarleños al salir del terreno de juego. “Maes, tienen que meter, maes. Venimos aquí, todas las jornadas pagamos”, gritaba molesto el aficionado.

Mientras el jugador Yosel Piedra salía de la cancha, El Sancarleño le gritó directamente a él: “Piedra, ¿cómo es posible, mae? Mae, íbamos bien (...) y nosotros pagamos”, le dijo.

Futbolista sancarleño casi se va a los golpes con un aficionado tras la derrota ante Saprissa

Ante esto, el futbolista reaccionó con mucha molestia y regresó para encarar a El Sancarleño. El jugador también le gritó e hizo movimientos agresivos; de hecho, algunas personas que iban junto a él y otro compañero del equipo tuvieron que detenerlo.

Después de mostrar estas imágenes, El Sancarleño emitió su criterio sobre el resultado del partido y la situación deportiva del equipo en el torneo nacional. “La verdad, decepcionado”, manifestó.