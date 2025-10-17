Viva

Futbolista intentó agredir a influencer que lo increpó en partido de Saprissa contra San Carlos: vea el tenso momento

El encuentro entre los sancarleños y los morados se realizó este 15 de octubre, en Ciudad Quesada

Por Jessica Rojas Ch.
San Carlos Saprissa
El momento en que el jugador Yosel Piedra, de San Carlos, encaró a un influencer y aficionado al equipo. Todo quedó registrado en video. Los sancarleños perdieron el partido contra Saprissa, el 15 de octubre. (Captura de video)







Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

