Wálter Centeno acepta que la derrota fue un golpe fuerte y resaltó la chispa de Mariano Torres

El entrenador de San Carlos, aseguró que su equipo fue valiente, pese a la derrota 0-2

Por Milton Montenegro

Wálter Centeno, técnico de San Carlos, no hizo drama con la derrota 0-2 contra Saprissa, pese a que ya son cinco los partidos seguidos obteniendo el mismo resultado.








