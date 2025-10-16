Wálter Centeno acepta que la derrota fue un golpe fuerte y resaltó la chispa de Mariano Torres

Wálter Centeno, técnico de San Carlos, no hizo drama con la derrota 0-2 contra Saprissa, pese a que ya son cinco los partidos seguidos obteniendo el mismo resultado.

“Paté” lamentó el error que propició el primer gol de los morados, porque para él, antes de que cayera el tanto de Ariel Rodríguez, San Carlos no hacía las cosas mal y quizá, al final, para él, mereció mejor suerte.

- ¿Qué analiza del juego y qué piensa del error de Yosel Piedra?

- Es fútbol. Imagino que nadie quiere cometer un error; es parte del juego. En un partido de este nivel tenés que estar concentrado y una equivocación da al traste con el trabajo. Hay que levantar a los muchachos, fueron valientes y es un golpe duro, porque no lo hacíamos tan mal y hay que levantarse

- ¿Llevan cinco partidos sin anotar, es por falta de definición o de elaboración?

- Tenemos que romper ese mal momento en que estamos, y el gol es la esencia del fútbol. Hemos carecido ahí; hemos trabajado mucha definición y los goles no han llegado, pero pueden llegar en cualquier momento.

- ¿Qué le pareció el gol de Mariano Torres, lo hizo recordar los que usted marcaba, como dijo Vladimir Quesada?

- Es un gol de inteligencia, de un jugador que está jugando el partido y no necesita correr. Hizo una buena jugada, tomó a nuestro portero desprevenido y es mérito de él.

Wálter "Paté" Centeno, afirmó que su equipo siempre debe estar concentrado. (La Nación/Cortesía: San Carlos)

- ¿Qué piensa del accionar de los jóvenes?

- Bien contento. La verdad, para nadie es un secreto: a veces debutamos a los jóvenes en partidos intrascendentes, y hoy, en un juego duro ante el líder, los muchachos lo hicieron bien, todos lo hicieron bien. Emanuel y Osvaldo jugaron bien y las puertas abiertas para los demás. A los buenos jugadores se les ve las cualidades y con esto el que más gana es San Carlos.

- ¿El parón beneficia o afecta a los equipos?

- Son asuntos que cada cuatro años pasan así. Yo no soy el que manda. Siempre se ha planificado; siempre hay espacio para la Selección.