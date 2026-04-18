Figura de Teletica sorprende con noticia relacionada con ‘Batalla de karaoke’

El creador de contenido Alex Alvarado sumará un nuevo rol dentro de Teletica, tras su reciente incorporación a la división Teletica Entretenimiento, enfocada en la producción de contenido para redes sociales.

Alvarado anunció que estará a cargo de los resúmenes digitales de Batalla de karaoke, el nuevo formato musical del canal. “Gracias a Dios y a la vida, ahora les voy a llevar el resumen de Batalla de karaoke en las redes sociales de Teletica. Va a ser todos los domingos, completamente en vivo en el estudio Marco Picado. ¡Siempre quise decir eso!”, expresó durante su participación en el programa Qué buena tarde.

Durante su visita al espacio vespertino, el creador también se integró a dinámicas y compartió con los presentadores Yiyo Alfaro, Natalia Rodríguez y la chef Sophia Rodríguez.

Batalla de karaoke, que se estrenó el pasado 12 de abril por Teletica, es un formato de entretenimiento musical en el que cantantes aficionados de distintas partes del país compiten interpretando canciones al estilo de los karaokes de bar, pero en un escenario televisivo.