Viva

Figura de Teletica sorprende con noticia relacionada con ‘Batalla de karaoke’

El anuncio llegó cargado de gran emoción

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Por Fátima Jiménez
Batalla de Karaoke inicia este domingo 12 de abril a las 7 p.m.. por canal 7.
'Batalla de karaoke' se estrenó por Teletica el pasado 12 de diciembre. (Cortesía)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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