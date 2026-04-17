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¿Quién es quién? Jorge Martínez se topó con su ‘gemelo’ y causó revuelo en redes sociales

El periodista deportivo de Teletica publicó una curiosa imagen en su perfil de Instagram

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Por Jessica Rojas Ch.
Jorge Martínez
Jorge Martínez, director de Teletica Deportes, podría pasar por una persona muy seria; sin embargo, constantemente muestra su buen humor en redes sociales. (Archivo)







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Jorge MartínezMauricio Astorga
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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