¿Quién es quién? Jorge Martínez se topó con su ‘gemelo’ y causó revuelo en redes sociales

Jorge Martínez, director de Teletica Deportes, podría pasar por una persona muy seria; sin embargo, constantemente muestra su buen humor en redes sociales.

El periodista Jorge Martínez, director de Teletica Deportes, publicó una fotografía en sus redes sociales que causó revuelo.

El comunicador se topó con un “gemelo” en los pasillos de Canal 7 y no desaprovechó la oportunidad de tomarse una foto con él.

Esto, a pesar de que el personaje es un viejo conocido no solo de Jorge, sino también de Teletica, ya que era el actor Mauricio Astorga.

Lo curioso de la imagen es que Astorga, quien estaba a punto de caracterizarse como su personaje Morgan, cuando está en modo “particular” sí tiene cierto parecido al experimentado periodista: con lentes, una amplia sonrisa y sin cabello; así que, sí, parecían hermanos gemelos.

Juzgue usted, a continuación la imagen:

Con buen humor, así se tomó Jorge Martínez su parecido con su amigo, el actor Mauricio Astorga. (Instagram)