Jorge Martínez se salió del libreto en ‘Telenoticias’ y dedicó inesperado comentario a sus compañeros

El cierre de la edición meridiana de Telenoticias, de canal 7, dejó un momento curioso que quedará para la memoria de los televidentes y fue Jorge Martínez el protagonista de la situación.

Justo cuando terminaba de presentar una noticia futbolística, los compañeros en el set de Martínez comentaron que este 14 de abril se celebra el Día del Portero de Fútbol. “¿Vamos a felicitar a don Christian Sandoval, a don Rolando Arrieta, a Juan Manuel Vargas?“, preguntó Andrés Martínez en referencia a varios compañeros del canal que juegan esta posición.

Martínez, con su acostumbrado buen sentido del humor, respondió: “Felicidades a todos (...). Para todos los que se animaron algún día a ponerse los guantes y pararse debajo de los tres postes, con condiciones o no, felicidades”. Además, aprovechó para explicar que este día se festeja en honor al guardameta colombiano Miguel Calero.

Vea a continuación el curioso momento.