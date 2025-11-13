Figura de Repretel vive inesperado encuentro con Patricia Figueroa en Asia: así fue el singular momento

Rafa Pérez y Patricia Figueroa fueron compañeros en la revista matutina de Repretel 'Giros'.

El periodista y presentador de Giros, de Repretel, Rafa Pérez, realiza un viaje por Emiratos Árabes Unidos antes de dirigirse a Tailandia, donde asistirá al certamen Miss Universo 2025 para apoyar a su novia, Mahyla Roth.

Este jueves 13 de octubre, Pérez visitó el Palacio Presidencial de Abu Dabi, donde tuvo un inesperado encuentro con su excompañera de Giros, la expresentadora de televisión Patricia Figueroa.

“Estoy al otro lado del mundo y vean a quién me encontré”, expresó emocionado el comunicador al grabar un video junto a Figueroa. Entre risas de sorpresa, ella le dio un beso en la cabeza y exclamó: “¡No puede ser!”.

Más tarde, ambos aprovecharon para tomarse una fotografía frente al palacio. Pérez la compartió en redes sociales con el mensaje: “Una casualidad muy linda, literalmente en el otro lado del mundo”.

Desde el miércoles 12 de noviembre, el presentador Andrés Zamora, conocido por el público como Padre Mix, lo sustituye temporalmente en la revista matutina.