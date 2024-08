Lorna Cepeda, actriz de ‘Betty, la fea’, cuenta que una mujer la escupió en plena grabación

Lorna Cepeda , actriz colombiana que participó en Yo soy Betty, la fea, relató en una entrevista reciente que una mujer la escupió debido a su personaje durante el rodaje de una escena de la telenovela.

En una conversación con la revista española Fotogramas, Cepeda, conocida como “la peliteñida” en la telenovela, compartió el episodio incómodo.

La actriz, de 53 años, contó que se encontraba en un parque grabando la escena cuando sufrió el ataque. “Me escupió hacia el piso, me miró mal y yo dije: ‘No, pues me apuñaló’. Lo único que hice fue decirle: ‘Hola, ¿qué más?’. Después me dijo: ‘Ay, no es tan antipática como se ve’. Y me tocó explicarle que no, que solo era un personaje”, relató Cepeda.

Natalia Ramírez y Julián Arango también enfrentaron ataques

En la misma entrevista participaron Natalia Ramírez y Julián Arango, quienes interpretaron a Marcela Valencia y a Hugo Lombardi. Ellos compartieron experiencias similares.

Ramírez, al igual que Cepeda, vivió un episodio con una fan del programa. “Mientras hacía fila en un banco, una señora me preguntó: ‘¿Usted por qué es tan mala con Betty?’. Y me pegó con su cartera”, relató. Agregó que fue algo muy sorpresivo y que no sabía cómo tomar la situación, pero también sintió gratitud, ya que pensó: “Lo estoy haciendo bien”.

Arango, por su parte, explicó que ha recibido mensajes en sus redes sociales de personas diciendo: “Usted no sabe lo que yo he sufrido por ser fea en la vida, por personas como usted, por ser así de ofensivo y hacer tanto matoneo”. Sin embargo, aseguró que también ha recibido muchísimo cariño por parte de sus seguidores.

La delgada línea entre ficción y realidad

Muchas veces, los espectadores no logran separar a un personaje de su intérprete, lo que lleva a situaciones como las relatadas por los actores, en las que se han visto juzgados por personajes ficticios que no tienen relación con quienes son en la vida real.

Luego de 25 años del estreno de la telenovela más famosa de Colombia, se lanzó su nueva temporada a través de Prime Video, titulada Betty, la fea: La historia continúa, lo que ha permitido a su elenco retomar sus conocidos personajes. Esto ha atraído nuevamente la atención de sus seguidores.

Asimismo, el elenco se encuentra otra vez bajo la mira de la farándula, participando en diferentes programas y múltiples entrevistas individuales y grupales.

