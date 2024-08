La dieta extrema de Hugh Jackman para interpretar a Wolverine

Hugh Jackman, el actor australiano que interpreta al icónico mutante en los cines, compartió detalles sobre su preparación para tener el abdomen desgarrado que llama la atención en una de las icónicas escenas de Deadpool & Wolverine . Además del ejercicio físico, el actor siguió durante meses una estricta dieta que incluía únicamente pollo, tilapia y frijoles.

Jackman necesitaba consumir 6.000 calorías al día, el equivalente a 24 hamburguesas. Sin embargo, la comida rápida no estaba en el menú del actor. Los alimentos de la dieta del intérprete de Wolverine impresionaron al presentador Jimmy Fallon, quien lo entrevistó en The Tonight Show.

“Son 6.000 calorías y no son las que necesariamente deseas. Media pizza tiene 6.000 calorías, pero no, esto es pollo, tilapia y frijoles. No sé por qué tilapia, debe ser algún pescado que esté fino”, comentó Jackman. En Instagram, el actor compartió imágenes de las loncheras que preparaba.

Hugh Jackman reveló su estricta rutina alimentaria y de entrenamiento físico para interpretar a Wolverine, personaje al que ha dado vida durante 24 años.

En las etiquetas colocadas en los contenedores, escribió lo que había en cada uno. El contenido era rico en proteínas y carbohidratos. Una de las loncheras mostradas a sus seguidores sorprendió porque solo contenía arroz, verduras y pescado.

LEA MÁS: ‘Deadpool & Wolverine’: Esto dice la crítica sobre el nuevo filme de Marvel

En el programa The Tonight Show, Jackman también mencionó que la estricta dieta tuvo que prolongarse dos meses más de lo previsto debido a la huelga de actores y guionistas en Hollywood, California, Estados Unidos, en 2023, lo que retrasó el rodaje de Deadpool & Wolverine. En total, la huelga duró 118 días, convirtiéndose en la más larga del sindicato. Mientras tanto, Jackman solo comía pollo, tilapia y frijoles y hacía entrenamiento con pesas.

“Vale la pena”, afirmó sobre la rutina alimentaria para volver a interpretar a Wolverine, personaje que ha interpretado durante 24 años.

Hugh Jackman siguió un dieta extrema basada en pollo, tilapia y frijoles para interpretar al mutante Wolverine.

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.