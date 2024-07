‘Deadpool & Wolverine’: Esto dice la crítica sobre el nuevo filme de Marvel

Deadpool & Wolverine es la gran apuesta del universo cinematográfico de Marvel para este 2024. El filme, que se estrenó este viernes 26 de julio en todo el mundo, ha levantado la expectativa de miles de fanáticos que se emocionaron al enterarse de la reunión entre dos de los superhéroes más queridos de los comics.

No cabe duda de que las ansias por esta película llenarán las salas de cine pero, a la vez, representan una gran presión para sus productores, quienes tienen el reto de complacer a los exigentes fans.

Al menos en la crítica especializada, la cinta ha comenzado con el pie derecho, pues en general los expertos le han dado muy buenas calificaciones a la cinta, protagonizada por Hugh Jackman y Ryan Reynolds. Por ejemplo, en el sitio Rotten Tomatoes -que hace un promedio de críticas a nivel internacional-, tiene un 80% de aprobación, y en Filmaffinity pondera un 7,7.

“El salvaje renacer de Marvel y la mejor película de superhéroes desde ‘Vengadores: Endgame’ (...) Deslenguada, bitchie, arrebatadoramente cómplice y malota (...)”, comentó Fausto Fernández del medio Fotogramas.

Por su parte Nick Schager, de The Daily Beast, afirma que los fanáticos de estos personajes se verán complacidos con el filme.

“Al igual que con las anteriores, aquellos que no soporten Deadpool o no conozcan la tradición cinematográfica de Marvel no la aguantarán ni un segundo. El resto estará en el paraíso”, reseñó Schager.

En esto coincide Germain Lussier de Gizmondo que explicó: “Puede que no sea tan cohesiva como muchas otras películas de Marvel, pero solo una o dos pueden igualarla en términos de pura alegría y reverencia por el género. Los fans la adorarán absolutamente”.

No obstante, algunos sectores de la crítica han sido mucho más duros con la película y aseguran que a nivel narrativo deja mucho que desear. Clarisse Loughrey, de The Independent, la calificó como “Una tediosa y molesta fusión corporativa de una película”.

Mientras tanto Tim Grierson, del Screendaily, dijo: “Ni las bromas ni las escenas de lucha son tan buenas como en las películas anteriores, y el tono chistoso de la película está limitado por la carga de tener que adherirse a la desgarbada narrativa general del MCU” .

Jordan Hoffman de Entertainment Weekly no se guardó nada y valoró muy negativamente la película: “No hay nada en juego, no hay drama, sólo hay cinismo. Lo más deprimente es que puede acabar recaudando mil millones de dólares”.

Solo falta que usted mismo juzgue y de su veredicto sobre el filme. Deadpool & Wolverine está disponible en todos los cines de Costa Rica.