Kany García confiesa favoritismo por Karol G sobre Shakira y provoca controversia

La cantante de baladas pop Kany García compartió en una entrevista para Vibra Bogotá las razones por las que prefiere a la reguetonera Karol G sobre Shakira. Además, destacó el empoderamiento que ambas impulsaron, no solo en la industria latina, sino también en la música global.

En la entrevista, la puertorriqueña tuvo que elegir entre las dos colombianas con el factor de empoderamiento femenino en mente. “No, yo me voy con Karol G full. Karol G me encanta porque es una mujer que empodera, y no es que Shakira no lo sea, pero Karol es una mujer que en estos últimos tiempos ha roto un montón de estereotipos”, explicó García.

La intérprete de Amigo en el baño también resaltó que Carolina Giraldo Navarro, nombre real de “la paisa”, logró romper el molde de lo que se venía presentando en Latinoamérica. “Karol cambió el sentido de lo que siempre se ha considerado una mujer urbana. Ella se arriesgó a hacer cosas que solo se veían en Colombia, y ahora representa mucho más en todo el mundo. Logró dejar huella, por ejemplo, al volver a llenar estadios, algo que no se hacía desde Shakira”.

García destacó la amabilidad de Karol G con nuevos artistas. Desde que “La Bichota” alcanzó fama y prestigio, se le vio trabajar con todo tipo de músicos, impulsando sus carreras para que ellos despeguen por sí mismos. “Karol es una mujer que da oportunidades a las nuevas generaciones de artistas, y también les brinda nuevas opciones a las mujeres que están en prisión”, agregó.

Las declaraciones de Kany García sobre su preferencia a 'La Bichota' generaron un debate en redes entre fans de Karol G y Shakira. (Facebook)

“Hace poco la vi en Puerto Rico, visitando y realizando acciones muy positivas con las reclusas. Ver, por ejemplo, un salón de belleza en la cárcel creado por Karol G de una manera tan humana, sin buscar protagonismo ni promoción, eso es lo que realmente genera cambios”, añadió la cantante.

Las palabras de Kany desataron un debate en redes sociales. Muchos estuvieron de acuerdo con ella, mientras otros sugirieron que tiene problemas personales con Shakira. Incluso, algunos fans de Shakira publicaron mensajes de odio contra García.

“Karol G tiene una humanidad increíble”, “Karol es un amor, su humildad no tiene límites”, “yo también escogería a Karol G”, “Karol ha hecho mucho más de lo que su fundación muestra, por eso Kany la prefiere”, fueron algunos de los comentarios que apoyaron a la cantante puertorriqueña.

Sin embargo, algunos fanáticos de Shakira no tomaron bien las declaraciones de Kany. “Entonces, lo que hace Shakira con la Fundación Pies Descalzos, ¿no sirve o qué?”, “Shakira es mucho mejor, es una leyenda”, replicaron.

