Jennifer López y Ben Affleck: ¿por qué se divorcian?

El hecho de que Jennifer López haya solicitado el divorcio de Ben Affleck no parece una noticia que haya tomado por sorpresa a la prensa rosa ni tampoco a los fans de la pareja.

Este era un rumor que circulaba desde hace varios meses y que, según dio a conocer TMZ, se concretó este martes 20 de agosto, cuando la Diva del Bronx solicitó oficialmente el divorcio del actor de Batman ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles.

Sin embargo, ¿qué fue lo que detonó la separación de la pareja?

Jennifer López y Ben Affleck se casaron el 20 de julio del 2022. (AFP)

Si bien hasta ahora no hay una respuesta en concreto, la revista People confirmó por medio de una fuente sin identificar que el actor llevó a la cantante a su límite, pues él no mostraba interés en solucionar las cosas entre ambos.

“Ella está muy decepcionada y triste, pero Ben no le ha dado ninguna señal de que quiera continuar con su matrimonio. No ha mostrado ningún compromiso ni interés en que su matrimonio funcione. Ha llegado al punto en que ella solo necesita cuidar de sí misma”, detalló la fuente a People.

A inicios de agosto, esa misma revista reveló que la pareja tenía semanas sin verse y JLo ya estaba en la búsqueda de un nuevo comienzo, por ello decidió fue que finalmente decidió presentar la solicitud de divorcio justo el día en el que cumplían dos años de casados.

LEA MÁS: Ben Affleck y Jennifer López estarían en camino al divorcio

“Creo que lo más probable es que ella solo quería hacerlo, (que) hubo muchos titubeos de ida y vuelta, y es una declaración: ‘Estoy avanzando, estoy presentando y lo estoy haciendo por mi cuenta’”, afirmó Marilyn Chinitz, experta de Blank Rome LLP.

En junio, durante una entrevista con Kevin Heart, Affleck contó lo abrumadora que era la fama de JLo. Según dijo, los fans eran intensos y él se considera “un poco tímido”. No obstante, no reveló si esta popularidad de su esposa les trajo diferencias en su matrimonio.

“No me gusta que me presten mucha atención. Es por eso que la gente me ve y dice: ‘¿Por qué este tipo siempre está enojado?’. Generalmente, la situación es así: alguien tiene su cámara, me la pone en la cara y yo digo: ‘Está bien, aquí vamos’”, finalizó.

Jennifer López y Ben Affleck habían sido pareja entre el 2002 y el 2004. (CHRIS POLK)

Jennifer López y Ben Affleck tienen una larga historia de amor. Fueron pareja entre el 2002 y el 2004 e incluso se llegaron a comprometer, pero meses después anunciaron su separación y cada uno formó su familia.

Según había dicho la Diva del Bronx, ella y Affleck se volvieron a reconectar en el primer semestre del 2021, cuando ambos estaban solteros. En ese momento, surgió de nuevo el amor y se casaron el 20 de agosto del 2022.

“Lo logramos. El amor es hermoso. El amor es amable. Y resulta que el amor es paciente. Veinte años de paciencia”, expresó la artista en aquel momento.

LEA MÁS: Ben Affleck sobre la fama de Jennifer López: ‘La gente se desvive por demostrarle que la ama’

Los rumores sobre su separación comenzaron a trascender en mayo de este 2024, cuando se vio a Jennifer y a Ben por separado, viviendo en diferentes casas. Sin embargo, de acuerdo con People, la pareja se había separado desde enero de este 2024.