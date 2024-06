Ben Affleck sobre la fama de Jennifer López: ‘La gente se desvive por demostrarle que la ama’

En medio de los rumores de ruptura con Jennifer López, el actor Ben Affleck habló de la fama que lo persigue a él, pero principalmente a su esposa, y cómo esto ha calado a lo interno de la familia.

Todo ocurrió durante el primer episodio del programa de entrevistas Hart to Heart, del también actor y comediante Kevin Hart, en el que Affleck, de 51 años, abordó temas personales y dejó entrever que su matrimonio todavía está vivo. Eso sí, no se sabe cuándo fue grabada la entrevista.

El protagonista de Liga de la Justicia reveló que siempre le sorprende el impacto que tiene JLo entre la gente.

Jennifer Lopez y Ben Affleck se casaron en el 2022. (Tomada de Instagram)

“Cuando vamos a algún lugar con Jennifer, la gente se desvive por demostrarle que la ama y que ella realmente representa algo importante en sus vidas... es increíble”, dijo el actor.

Para entenderlo mejor, el actor contó una anécdota que ocurrió en el centro de Manhattan, cuando ambos estaban en la Gran Manzana.

“Una vez, cuando atravesamos Times Square, nos bajamos del auto, íbamos a una obra de teatro, y todo se volvió una locura. No podía creerlo. Había una señora que estaba fumando marihuana, vestida con un traje ceñido de color morado, una mujer robusta, y comenzó a correr hacia atrás filmando, diciendo ‘¡JLo!’ Como alguien que luego atrae a todos los demás. Y luego, apareció un enjambre de turistas”, relató.

Affleck recordó que ese día se encontraban con todos sus hijos (los de ella con Marc Anthony y los de él con Jennifer Garner).

En ese momento, el actor también reveló que su hija Violet siempre anda pensando en títulos para cuando ella escriba su autobiografía y en medio del tumulto ideó uno.

“Nosotros estábamos con nuestros cinco hijos, y de pronto aparecieron cientos de personas. ¡Y todos gritaban! En ese contexto, mi hija simplemente se giró hacia mí y dijo: ‘JLo es mi madrastra’. Y yo le dije: ‘Está bien, ese es un buen título para tu autobiografía’”, comentó sonriendo.

Además, el actor habló sobre las críticas que recibe por su evidente incomodidad cuando tiene fotógrafos cerca. Hart vaciló diciendo que tiene “cara de perro en reposo”.

A Jennifer López y a Ben Affleck no se les ve juntos desde hace varias semanas. (Amy Sussman/AFP)

“En primer lugar, también soy un poco tímido. No me gusta que me presten mucha atención. Es por eso que la gente me ve y dice: ‘¿Por qué este tipo siempre está enojado?’. Generalmente, la situación es así: alguien tiene su cámara y me la pone en la cara y yo digo: ‘Está bien, aquí vamos’”, finalizó.

En mayo de este 2024 trascendió que JLo y Affleck estaban al borde del divorcio y que el actor abandonó la casa que compartía con la Diva del Bronx, en Beverly Hills, en Los Ángeles.

Las estrellas tienen una larga historia de amor. Fueron pareja entre el 2002 y el 2004 e incluso se llegaron a comprometer, pero meses después anunciaron su separación y cada uno formó su familia. Según había dicho la cantante, ella y Affleck se volvieron a reconectar en el primer semestre del 2021, cuando ambos estaban solteros. En ese momento, surgió de nuevo el amor y se casaron el sábado 20 de agosto del 2022.