“Cuando escuché de las inscripciones, me despertó el interés pero, sinceramente, pensaba que no me irían a llamar, no estaba en mi pensamiento que se podría llegar a dar esta oportunidad. Me inscribí porque fue como un sentimiento que me surgió de querer experimentar estas nuevas etapas. Desde pequeñita, los concursos me llamaron la atención”, dijo Sibaja, estudiante de Enfermería y quien llegó al 7 junto con una tía.