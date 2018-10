Desde hace 13 años la tres veces reina de belleza Marisol Soto está al frente del Mrs. World Costa Rica, un concurso que nacionalmente lo ha proyectado con un sentido noble. “Cuando me otorgaron la franquicia, pensé en realizar mi sueño: que la belleza de la mujer no fuera superficial sino que sirviera para ayudar. Me dediqué a buscar fundaciones de bien social y encontré la mejor motivación: los niños y jóvenes en fase terminal de la Fundación Pro Unidad de Cuidado Paliativo. Señora Costa Rica es un proyecto de ayuda social con el claro objetivo de ayudar a los que lo necesitan”, puntualizó Soto sobre el certamen que realiza anualmente y cuyo slogan es “belleza con propósito”.