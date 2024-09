Danna Paola revela detalles de su relación con Neymar

La actriz y cantante mexicana, Danna Paola , rompió el silencio y confesó que mantuvo una breve relación con el futbolista Neymar Jr. en 2019. Durante su reciente aparición en el programa español La Revuelta, Danna ofreció detalles sobre este romance que hasta ahora había mantenido en privado.

Aprovechando la temática del programa, el conductor David Broncano le preguntó si en algún momento salió con un futbolista. Inicialmente, la artista se mostró reticente a revelar nombres, pero eventualmente admitió que tuvo una conexión especial con Neymar mientras este jugaba para el París Saint-Germain (PSG).

La cantante explicó que su relación con Neymar fue intensa, pero corta debido a las exigencias de sus carreras profesionales. “Ambos teníamos muy poco tiempo libre, él por su carrera en el fútbol y yo por mis proyectos artísticos. La verdad es que fue una experiencia buena, pero no lo suficiente para formalizar algo serio”, confesó.

Danna Paola recordó con humor los comentarios que el presentador hizo sobre Neymar, a quien describió como un hombre con mucha energía. Entre risas, ella confirmó: “Sí, tenía tiempo para otras cosas”. Además, dejó entrever que la relación, aunque breve, fue apasionada.

El romance entre Danna Paola y Neymar se dio cuando la actriz estaba en España grabando la serie Élite. En aquel entonces, ambos compartieron una imagen en redes sociales que encendió los rumores. Sin embargo, la artista afirmó que en ese momento no deseaba confirmar públicamente su relación con el astro brasileño.

Danna Paola confesó que tuvo una breve relación con Neymar Jr. en 2019 mientras ella se encontraba grabando la serie 'Élite' y él jugaba en el PSG.

Este romance entre una estrella del entretenimiento y un futbolista no es un caso aislado. Neymar ha sido vinculado con varias figuras del espectáculo, y al respecto, Danna comentó: “Creo que es muy común que los futbolistas tengan relaciones con cantantes o actrices. Es algo que pasa mucho”.

Actualmente, Danna Paola se encuentra enfocada en su carrera y en una nueva relación. Durante la entrevista, mencionó que su novio actual no es futbolista, aunque es un fanático del Real Madrid. “Con él he aprendido mucho sobre fútbol, aunque no tiene nada que ver con el deporte”, añadió.

Finalmente, la actriz y cantante subrayó que su experiencia con Neymar fue positiva, pero que no compaginaban sus estilos de vida. “No había tiempo para algo más serio. Era algo que tenía que suceder y terminó cuando tenía que terminar”, concluyó.

