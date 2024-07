10 famosos que eligieron el celibato

Hace más de una semana, Lenny Kravitz brindó una entrevista en la que, entre otros temas, confirmó que desde hace nueve años no tiene una pareja estable y sigue apostando al celibato hasta encontrar a la persona adecuada. Si bien esta no es la primera vez que el intérprete de Are You Gonna Go My Way? se refiere a su abstinencia sexual, sus palabras causaron un gran alboroto en los medios y en las redes.

Sin embargo, no es la única celebridad que se pronuncia públicamente al respecto.

En el caso de Kravitz, el músico explicó que el germen de su determinación tiene dos ejes: uno filosófico y otro moral. Cuando era niño, Lenny Kravitz escuchó a su padre hablar telefónicamente con una de sus tantas amantes. Cuando lo confrontó, su padre le dijo que él terminaría haciendo lo mismo. Kravitz lo tomó como una especie de maldición e intentó mantenerse alejado de aquella predicción, pero una vez que se divorció de Lisa Bonet, la madre de su hija Zoë, se vio cumpliendo aquel designio.

“Después del matrimonio, me volví más como él. Me estaba convirtiendo en alguien que jugaba con los sentimientos de los demás. Y no me gustó. No quería ser ese tipo de persona. Desde hace un tiempo, estoy alejado de aquel rompecorazones. Sigo convencido de que es mejor mantenerme en celibato hasta que aparezca la mujer indicada. Es algo espiritual”, explicó.

Orlando Bloom

En 2016, justo seis meses antes de conocer a su actual pareja, Katy Perry, Orlando Bloom decidió permanecer célibe. La idea surgió en medio de una conversación con un amigo muy cercano sobre lo vacío que se sentía. Ese amigo, el surfista Laird Hamilton, le dijo concretamente: “Si quieres tener una relación seria, vive en celibato durante unos meses y sabrás cómo hacerlo”.

“Estaba dispuesto a hacerlo durante tres meses, pero estaba disfrutando de la manera en la que me relacionaba con las mujeres y con la parte femenina que había dentro de mí”, contó el actor. Sin embargo, indicó: “Eso también incluía la pornografía. Fue una locura. No creo que sea saludable ni recomendable. Tienes que mantener eso vivo ahí abajo”, añadió.

Lady Gaga

En 2010, Lady Gaga ya era conocida en todo el planeta. Mientras su carrera comenzaba a tener éxito, su vida privada era menos alocada. En aquel momento, la cantante y actriz aseguraba que no tenía tiempo para conocer gente y que se sentía muy cómoda estando sola y en celibato.

“No puedo creer que esté diciendo esto: no tengas relaciones sexuales. Estoy soltera ahora y elegí estar soltera porque no tengo tiempo para conocer a nadie. Está bien no tener relaciones sexuales. Soy célibe, y puedo decir que el celibato está bien”, le dijo al Daily Mail.

Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence confesó que el motivo principal por el que nunca tiene relaciones sexuales fuera del contexto de una relación formal es su miedo a contraer enfermedades venéreas.

“No suelo mantener relaciones sexuales porque tengo fobia a los gérmenes”, explicó la actriz. Además, indicó que un simple apretón de manos implica para ella un gran desafío.

Andrew Garfield

Andrew Garfield tomó la decisión de ser célibe mientras se preparaba para su papel como sacerdote en la película Silencio, de 2016. En el pódcast WTF with Marc Maron, Garfield defendió el estilo de actuación que utiliza y recordó lo comprometido que estuvo al prepararse para el drama dirigido por Martin Scorsese.

El actor dijo que pasó un año estudiando el catolicismo y siguiendo a un sacerdote jesuita en Nueva York, al padre James Martin, para saber cómo interpretar el papel. “Se convirtió en mi amigo y en un director espiritual”, reveló.

“Tuve una experiencia espiritual. Creé rituales para mí y estuve en celibato durante seis meses y ayunando mucho, porque Adam y yo teníamos que perder mucho peso. Fue muy cool”, reconoció Garfield, añadiendo que también hubo mucho rezo y meditación en el proceso.

Kevin Jonas

Todos los Jonas Brothers llevaron durante su adolescencia anillos de pureza. “Provengo de un hogar muy religioso. Vivía sometido a un escrutinio muy intenso dentro de la iglesia. Antes incluso de que comenzara nuestra carrera musical (con sus hermanos) ya teníamos que lidiar con eso. En un momento, una persona de la iglesia exigió que todos los niños que formaban parte del grupo juvenil se pusieran anillos de pureza. Así que aceptamos ese compromiso sin comprender del todo lo que estábamos haciendo”, explicó Nick Jonas en entrevista con Reddit.

Si bien él y su hermano Joe se deshicieron de los anillos ni bien pudieron, Kevin se mantuvo en castidad hasta que se casó, a los 22 años, con Danielle Deleasa.

Drew Barrymore

El caso de Drew Barrymore es diferente. La actriz y conductora explicó que no había tenido intimidad con otra persona desde que se separó de su ex, Will Kopelman, en 2016.

“Claramente, sigo interesada en el sexo, pero podría pasar años sin practicarlo”, indicó.

“Desde que me convertí en madre soltera, no logré tener una relación íntima. He tenido el honor y el placer de trabajar en mí misma y aprender qué es la crianza de los hijos, algo que no tenía exactamente claro mientras crecía”, escribió en su blog.

Adriana Lima

Lima se convirtió en una de las modelos más famosas del planeta cuando, junto con otras colegas brasileñas como Alessandra Ambrosio, Gisele Bündchen, Isabeli Fontana y Ana Beatriz Barros, copó las grandes pasarelas y se calzó las alas de cotillón en los desfiles de Victoria’s Secret.

Católica practicante desde su infancia, Lima contó en varias oportunidades que se mantuvo virgen hasta contraer matrimonio.

De hecho, en abril de 2006 apareció en la portada de la revista GQ, en la que se convirtió en la edición más vendida de ese año, razón por la cual la revista la nombró como “la virgen más voluptuosa del mundo”.

Brad Pitt

Brad Pitt también tomó la determinación de mantenerse alejado por un tiempo de las prácticas sexuales tras su conflictiva separación de Angelina Jolie, la madre de sus seis hijos. Aquella decisión formó parte de una batería de medidas que el protagonista de Seven: pecados capitales tomó para cambiar rotundamente su vida, y que incluyó una rutina de entrenamiento, un cambio en su alimentación y abandonar el consumo de bebidas alcohólicas. En lo que respecta al sexo, el astro de Hollywood se propuso mantenerse célibe durante nada menos que un año.

Suki Waterhouse

Este año, Suki Waterhouse y Robert Pattinson se convirtieron en padres. La cantante y actriz británica, sin embargo, estaba bastante escéptica con respecto al amor antes de conocer al protagonista de Crepúsculo y The Batman. “Durante un tiempo, me mantuve en castidad. La determinación tuvo que ver con quitar de mi vida el caos que genera la necesidad de recibir atención. No quería lidiar con eso y, además, tenía que tomarme un descanso de los vaivenes emocionales”, explicó.

Justin Bieber

Un año y medio antes de reencontrarse con Hailey Baldwin, Justin Bieber había tomado la determinación de mantenerse célibe hasta el matrimonio. “Tenía un problema real con el sexo”, explicó el cantante alguna vez. La segunda vuelta entre el músico y la modelo terminó llevándolos al altar, pero hasta ese momento, practicaron la abstinencia sexual porque consideraban que eso los hacía “sentir más cerca de Dios”.

