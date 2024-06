Meryl Streep, Timothée Chalamet y otras estrellas recuerdan grandes fracasos en audiciones

A Austin Butler lo conocemos por haber interpretado a Elvis Presley en la película autobiográfica del Rey del Rock estrenada en 2022. Sin embargo, su ascenso al estrellato pudo empezar una década antes, pues recientemente reveló que realizó audiciones para formar parte de la saga de Los Juegos del Hambre (The Hunger Games). Entonces, fue rechazado.

“Me presenté a la audición para Los Juegos del Hambre y no obtuve el papel. Ni siquiera creo que me llamaran de vuelta. ¿Cómo se llama el personaje? ¿Peeta? Josh Hutcherson consiguió ese papel, y él es genial”, declaró Butler al medio BuzzFeed, durante una entrevista a propósito de la promoción de su última película The Bikeriders.

Así como le sucedió al actor estadounidense, muchas estrellas de Hollywood han sido rechazadas para producciones de mayor o menor éxito. Cuando algún aclamado artista relata una situación de estas, inmediatamente abre las puertas para imaginar lo distinta que habría sido la película.

Para continuar este juego mental del ¿qué hubiera pasado si...?, le dejamos una lista de cinco actores que nunca llegamos a ver en la gran pantalla en papeles muy diferentes.

Meryl Streep no fue aceptada en ‘King Kong’

Meryl Streep recibió comentarios negativos sobre su apariencia cuando hizo el casting para el filme 'King Kong' de 1976, buscando el papel que interpretó Jessica Lange. Foto: Archivo/IMDb

Aunque no fue la primera película de King Kong, la versión de 1976 protagonizada por Jessica Lange es una de las más icónicas. Dino De Laurentiis, productor de esta cinta, vio cómo una joven Meryl Streep llegó a hacer la audición para el papel protagónico.

Según relató Streep al programa de la BBC The Graham Norton Show, nada más verla llegar, De Laurentiis expresó en italiano: ‘¡Qué fea! ¿Por qué me traes esta cosa tan fea?’. Lo que el productor no sabía es que la actriz hablaba su idioma.

“Entiendo a la perfección lo que está diciendo y lamento mucho no ser lo suficientemente hermosa para aparecer en King Kong”, dijo en ese entonces la hoy tres veces ganadora del Óscar.

Más allá del irrespetuoso trato del productor, nunca sabremos si su decisión fue un acierto tanto para su película como para la carrera de Meryl Streep. Lo cierto es que King Kong fue un éxito y ni hablar de la trayectoria de Streep en la pantalla grande. La artista debutó con el filme Julia, un año después del estreno de la película en la que fue rechazada, y en 1980 ya tenía su primera estatuilla de la Academia.

Jennifer Lawrence pudo estar en ‘Alicia en el país de las maravillas’

Aunque deseaba el papel, Jennifer Lawrence afirma que no hubiera logrado el acento británico que su colega Mia Wasikowska consiguió interpretar en 'Alicia en el país de las maravillas'. Foto: Archivo/IMDb

Jennifer Lawrence se convirtió en una estrella desde que protagonizó la primera entrega de Los Juegos del Hambre en el 2012, y al año siguiente ganó un Óscar por su actuación en Los juegos del destino. A pesar de esta envidiable trayectoria, hay un papel que aún no se perdona no haber conseguido.

Mia Wasikowska estelarizó en el 2010 la película Alicia en el país de las maravillas, de Tim Burton, un rol que Lawrence añoraba interpretar. Afirma que perder esta audición la destrozó, pero que su colega tuvo un desempeño que ella no hubiera podido lograr.

“Ella consiguió algo por lo que yo moría, pero lo que de verdad me mató, la única vez que he estado de verdad devastada por perder un casting, porque la mayoría de las veces piensas: Bueno, era algo que no tenía que ser. Sigue adelante. ¿Qué puedes hacer?, fue Alicia en el País de las Maravillas de Tim Burton”, reveló en el programa radiofónico Howard Stern en el 2018.

Timothée Chalamet quiso ser Spiderman

Timothée Chalamet intentó formar parte del universo cinematográfico de Marvel. Los nervios lo eliminaron de la competencia ganada por Tom Holland para ser Spider-Man. Foto: Archivo/IMDb

Como casi todos hemos soñado alguna vez, la estrella de Dune Timothée Chalamet quiso ser Spiderman; sin embargo, su desempeño en el casting anuló esta posibilidad. En la saga protagonizada por el británico Tom Holland, Chalamet realizó audiciones en las que los nervios lo traicionaron.

“Leí el papel un par de veces y abandoné el casting con una sensación de pánico total. Llamé a mi agente, Brian Swardstrom, y le dije: ‘Mira, Brian, he pensado un montón en esto y creo que debo volver al casting, llamar a la puerta y leer el papel una vez más’. Pero entonces Brian me dijo que no, contándome la historia de cómo Sean Young asustó a todo el mundo al tratar de conseguir el papel de Catwoman apareciendo en el casting vestida con el traje”, comentó en The Hollywood Reporter.

Un año después del estreno de Spider-Man: de regreso a casa (2017), el actor francoestadounidense fue nominado al Óscar por su papel en Call Me by Your Name. Hoy, tanto él como Holland son dos de los actores jóvenes más importantes del mundo.

Jake Gyllenhaal le apostó a ser Frodo en ‘El señor de los anillos’

Jake Gyllenhaal quiso interpretar el papel de Frodo en 'El señor de los anillos', el cual finalmente consiguió Elijah Wood. Foto: Wikimedia Commons/IMDb

Si de audiciones desastrosas hablamos, tenemos que mencionar la de Jake Gyllenhaal para el papel de Frodo del ‘Señor de los anillos’. El estadounidense narró esta experiencia en el Show de Jimmy Fallon, donde aseguró que no tenía ningún conocimiento del trasfondo de su personaje.

Según relató, en la escena casi no tenía diálogos y debía levantar el anillo, acción que hizo sin tomarle mucha relevancia. Además, no estaba consciente de que debía hablar con acento inglés, lo cual aparentemente molestó al director Peter Jackson

“Eres el peor actor que he visto jamás ¿Alguien te dijo que tenías que hacer un acento?”, le preguntó Jackson a Gyllenhaal, quien respondió que no. “Bueno, entonces despide a tus agentes”, remató el cineasta.

Esta anécdota contada en el 2016 tuvo repercusiones. Katie Jackson, hija del realizador, respondió con un tuit en el que negó la veracidad de este hecho. “Para aclarar: mi padre nunca ha conocido a Jake, no estuvo presente en su audición y nunca ha hecho esos comentarios sobre su actuación”, escribió en aquel momento.

Y si Elizabeth Olsen hubiese llegado a ‘Juego de tronos’

En el 2015, Elizabeth Olsen consiguió su papel más aclamado, interpretando a la Bruja Escarlata en 'Avengers: Age of Ultron'. Años antes, fracasó en su intento por ser Daeneyrs Targaryen y Emilia Clarke se quedó con el rol en 'Juego de tronos'.Foto: Archivo/IMDb

Antes de su exitoso papel como Wanda Maximoff en las series y películas de Marvel, Elizabeth Olsen intentó formar parte del elenco de la aclamada serie Juego de Tronos (Game of Thrones). Realizó audiciones para el papel de Daeneyrs Targaryen, que interpretó Emilia Clarke.

“Fue la audición más incómoda que he tenido. (...) No sabían si quería que Daenerys tuviera un acento británico o no. Así que hice ambos. Fue terrible. Cada vez que alguien dice: ‘Cuenta alguna mala experiencia que hayas tenido en una audición’. Yo recuerdo esa”, explicó Olsen.