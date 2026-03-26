Famoso influencer y tutor privado fallece a los 41 años tras salir a correr

El reconocido tutor e influencer deja un profundo vacío entre sus seguidores y una fortuna construida a partir de su trabajo.

Zhang Xuefeng, empresario, influencer y referente en el ámbito educativo digital, falleció el 24 de marzo, a los 41 años, a causa de un paro cardíaco súbito, según confirmó su empresa, Suzhou Fengxue Weilai Education Technology Co., a través de un comunicado.

El anuncio, replicado por medios locales, señala que Zhang se sintió indispuesto después de salir a correr, cerca del mediodía, en las instalaciones de su compañía. Fue trasladado de emergencia a un hospital, pero los médicos no lograron reanimarlo.

“Fue diagnosticado oficialmente con muerte súbita cardíaca”, precisó la empresa.

Sus cuentas en redes sociales, entre ellas Weibo y Xiaohongshu, adoptaron el tono blanco y negro tradicional en señal de duelo.

Dos días antes de su fallecimiento, Zhang había compartido con entusiasmo su progreso como corredor: una marca de siete kilómetros que elevaba su registro mensual a 72 kilómetros.

🕊️ College exam social media influencer Zhang Xuefeng has died at 41. https://t.co/YuNIvLNGJS pic.twitter.com/qYij2x0yfU — TMZ (@TMZ) March 26, 2026

De profesor a multimillonario

Nacido en mayo de 1984 en la provincia nororiental de Heilongjiang, Zhang Xuefeng se dio a conocer como tutor especializado en exámenes de ingreso a universidades y programas de posgrado, especialmente el gaokao, el exigente examen nacional de admisión en China.

Su estilo directo, humor afilado y consejos prácticos lo convirtieron en una figura mediática entre los jóvenes que soñaban con acceder a las mejores instituciones del país.

Con el auge de las plataformas educativas en línea, Zhang aprovechó su popularidad para fundar Suzhou Fengxue Weilai Education Technology, empresa dedicada a la orientación y consultoría académica.

Según informó el South China Morning Post en 2024, el empresario acumuló más de 30 millones de seguidores y una fortuna superior a los $100 millones, lo que lo posicionó como el tutor privado más exitoso de China.

Más allá de las cifras, Zhang deja un legado digital influyente. Sus transmisiones en vivo y publicaciones se centraban en orientar a jóvenes indecisos sobre su futuro académico, y promovían una filosofía de esfuerzo personal y educación accesible.

En las redes chinas, su fallecimiento provocó una ola de mensajes de duelo de estudiantes, colegas y seguidores que recordaron su entrega y cercanía.

“Muchos de nosotros elegimos nuestra carrera gracias a sus consejos”, escribió un usuario en Weibo. “Su entusiasmo por educar nunca se apagó”, agregó otro.

La repentina partida de Zhang Xuefeng marca el final de una era para la educación online en China, una de las pocas figuras que logró combinar pedagogía, emprendimiento y carisma digital en igual medida.