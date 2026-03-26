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Famoso influencer y tutor privado fallece a los 41 años tras salir a correr

El hombre fue trasladado de emergencia a un hospital, pero los médicos no lograron reanimarlo

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Por Fátima Jiménez
Profesor / Muerte
El reconocido tutor e influencer deja un profundo vacío entre sus seguidores y una fortuna construida a partir de su trabajo. (Elaborada por LN)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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