Famoso cantante, allegado a Maribel Guardia, responde fuerte a polémicos audios y acusaciones de abuso

El conflicto entre la artista costarricense Maribel Guardia y su exnuera Imelda Tuñón ha tomado un nuevo rumbo con la aparición de un nuevo involucrado: José Manuel Figueroa, hermano mayor del fallecido Julián Figueroa.

Tuñón acusó a José Manuel de haber abusado sexualmente de Julián cuando este tenía apenas seis años, una declaración que provocó gran conmoción mediática. La denuncia se dio a conocer mediante unos audios filtrados a la prensa, en los que Imelda hacía fuertes señalamientos.

Inicialmente, Tuñón aseguró que esas grabaciones eran producto de la inteligencia artificial; sin embargo, miembros de su propia familia confirmaron su autenticidad y afirmaron que fue la propia Imelda quien los compartió con varios periodistas.

“Como periodista no voy a negar la verdad. Ime Tuñón sí envió esa grabación a mí y a otros periodistas”, declaró su tía, Addis Tuñón, reconocida periodista en México.

José Manuel Figueroa afirmó que Imelda Tuñón hizo las acusaciones para molestar a Maribel Guardia. (Archivo. )

Ante estas declaraciones, José Manuel Figueroa anunció que emprenderá acciones legales contra Imelda por los presuntos delitos de difamación y calumnias.

“Si tengo la habilidad de chingarmela legalmente, me la voy a superchingar (...). Ella supo que la cagó”, expresó el cantante al periodista Javier Ceriani.

Además, José Manuel señaló que los conflictos con Imelda comenzaron desde el inicio de su relación con Julián. “Se va a actuar legalmente. Los abogados lo están preparando. Primero la batalla legal es lo más importante”, añadió el hijo del recordado Joan Sebastian.

Finalmente, Figueroa aseguró que apenas ha convivido una hora en toda su vida con Tuñón y cuestionó sus intenciones: “Yo creo que lo hizo queriendo chingar a Maribel. Pero creo que trae un pinche viaje de LCD”, comentó.

Sobre esta situación, la actriz Maribel Guardia pidió que se respete la memoria de su hijo Julián y exigió que no se involucre a terceros, como José Manuel, en acusaciones sin pruebas.