Maribel Guardia ‘explota’ en redes sociales: ‘Pido que se respete la memoria de mi hijo que no está para defenderse’

La reconocida artista costarricense Maribel Guardia “explotó” en redes sociales ante los señalamientos dirigidos a la memoria de su hijo, Julián Figueroa, fallecido en 2023, en medio de la polémica que involucra a su exnuera y madre de su nieto, Imelda Tuñón.

A través de un comunicado público, la actriz se refirió con honestidad y dolor a la complicada situación que enfrenta, marcada por la difusión de videos de discusiones entre su hijo y Tuñón, así como por las duras declaraciones de esta última, quien incluso ha responsabilizado al esposo de Maribel por la muerte de Julián.

“Hace un año tomé una decisión extremadamente complicada, por la que fui duramente señalada. Actué movida por una sola intención: proteger a mi nieto. Nunca quise separarlo de su madre; fue una necesidad temporal que no cumplió con el acompañamiento de recuperación necesario que yo buscaba”, expresó Guardia en su mensaje.

La artista explicó que, cuando una persona atraviesa un momento difícil, “lo más humano no es juzgarla, sino ayudarla a sanar”, en aparente referencia a los problemas de salud y consumo que —según ella— habría enfrentado Imelda en el pasado.

Guardia también criticó a ciertos comunicadores, que según ella “han convertido el dolor en espectáculo”, utilizando el caso para atacar a varias personas, incluida A ella misma, y exponiendo aún más a Imelda, a quien considera “vulnerable y necesitada de ayuda, no de exposición mediática”.

“Pido que se respete la memoria de mi hijo, que no está para defenderse, y que le permitamos descansar en paz. A nosotros ya nos han calumniado hasta el cansancio”, enfatizó con firmeza.

Además, la actriz pidió que no se involucren a terceros, como José Manuel Figueroa, hermano de Julián, a quien Imelda ha acusado de abuso sexual “sin ningún tipo de prueba”, según sus palabras.

Guardia hizo un llamado contundente: “Pido que dejen de señalar autoridades que ni conocemos, de todo tipo y nivel. Pido también, de manera prioritaria, SE CUIDE AL NIÑO, que merece crecer lejos del conflicto, el señalamiento y el ruido inadecuado de los adultos”.

Finalmente, expresó empatía hacia Imelda, pese a las diferencias: “Yo no disfruto para nada de los ataques contra mi exnuera, y aclaro una vez más: NO ES MI INTENCIÓN QUEDARME CON MI NIETO, pero sí protegerlo. Continúo dispuesta a solventar las necesidades de mi nieto y a lograr un acuerdo en su interés superior”, concluyó.

La historia detrás del conflicto

Tras la muerte de Julián Figueroa, Maribel e Imelda convivieron bajo el mismo techo durante un tiempo. Sin embargo, la relación se tensó cuando Imelda decidió abandonar la casa alegando falta de espacio y autonomía, lo que derivó en desacuerdos sobre la crianza del pequeño José Julián.

A finales de 2024 e inicios de 2025, Guardia presentó una demanda por presunto maltrato y negligencia contra Imelda ante las autoridades mexicanas, logrando temporalmente la custodia del menor. En respuesta, Tuñón denunció irregularidades en el proceso legal, mencionando presuntos tráficos de influencias y firmas falsificadas, y aseguró públicamente que las acusaciones “no reflejaban la realidad de la vida que compartieron”.

Después de varios meses de audiencias, un juez determinó que la custodia definitiva de José Julián corresponde a su madre, decisión que Maribel aceptó públicamente, aunque medios mexicanos aseguran que su equipo jurídico ha seguido presentando recursos para cuestionar la capacidad de Imelda como encargada del menor.

Desde entonces, ambas mujeres han intercambiado mensajes directos e indirectos. Imelda acusa a Maribel de haberle impedido ver a su hijo mientras estuvo bajo custodia de la abuela y de continuar peleando la tutela pese a sus declaraciones públicas. Por su parte, Guardia ha respondido en entrevistas, defendiendo sus decisiones y justificando el cambio en el apoyo económico que antes le ofrecía a su exnuera.

En las últimas semanas, el conflicto resurgió tras la filtración de videos de las discusiones entre Imelda y Julián, reavivando el debate sobre quién ejerció violencia y hasta qué punto Maribel conocía lo que ocurría en la relación.