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Famoso actor muere a los 45 años; un familiar fue quien encontró su cuerpo

Hace varios años, el intérprete fue objeto de atención mediática después de ser acusado de consumo de drogas

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Por Fátima Jiménez
Luto, lazo negro, actor - La Nación
Un reconocido actor murió en su casa este viernes. Los detalles de su despedida ya fueron divulgados. (Elaborada por LN)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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