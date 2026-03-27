Famoso actor muere a los 45 años; un familiar fue quien encontró su cuerpo

Un reconocido actor murió en su casa este viernes. Los detalles de su despedida ya fueron divulgados.

El actor surcoreano Lee Sang Bo, recordado por su trabajo en dramas como Private Lives, Rugal y Elegant Empire, falleció este viernes 27 de marzo, a los 45 años. Su cuerpo fue hallado en su residencia en Pyeongtaek, provincia de Gyeonggi, por un familiar alrededor del mediodía, según confirmó la policía local.

Las autoridades señalaron que no hay indicios de intervención de terceros, aunque mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

“Estamos verificando los detalles del caso”, indicó la comisaría de Pyeongtaek en declaraciones al medio surcoreano Maeil Business.

Por su parte, la agencia Korea Management Group (KMG), que representaba al actor, expresó su conmoción ante la noticia. “Hemos visto los reportes y tratamos de comprender la situación”, señaló un portavoz de la compañía.

El funeral se llevará a cabo el 29 de marzo, a las 10:30 a.m., en la Funeraria Jungang, en Pyeongtaek.

Nacido en Seúl en 1980, Lee Sang Bo inició su carrera actoral en 2006 con la serie El hombre invisible. Durante una década trabajó bajo el nombre artístico de Lee Bo Hyun, antes de retomar su nombre real en 2016.

A lo largo de dos décadas, construyó una trayectoria sólida en la televisión coreana, participando en producciones populares como The Man Who Dies to Live, Miss Montecristo y Cruel Love.

Su talento también lo llevó al cine, con papeles en películas como Mefisto y Secretly, Greatly, donde mostró su rango interpretativo y su capacidad para abordar personajes complejos.

Aunque su rostro no siempre ocupó los primeros planos de la industria, Lee era considerado por colegas y espectadores como un actor comprometido y profesional, con una presencia constante en el entretenimiento surcoreano.

En 2022, Lee fue objeto de atención mediática después de ser acusado de consumo de drogas, un caso que él mismo explicó se debía a medicación recetada para tratar la depresión. Tras una exhaustiva investigación, la Policía lo exoneró de todos los cargos.

En aquel momento, publicó una disculpa pública en la que admitió estar atravesando un periodo de vulnerabilidad emocional y aseguró que buscaría recuperarse “paso a paso”.