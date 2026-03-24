Actor latinoamericano suena como villano de James Bond: estaría entre los tres favoritos para el próximo ‘007’

El actor brasileño Wagner Moura figura entre los principales candidatos para interpretar al villano del próximo filme de la saga James Bond, según información del sitio Radar Online. Su nombre aparece junto a otros dos actores europeos en una lista preliminar que manejan los productores.

La nueva entrega será la número 26 de la franquicia y se encuentra en fase de preproducción. El estreno se proyecta para el año 2028. La dirección estará a cargo del cineasta Denis Villeneuve.

El reporte ubica a Moura junto al francés Jean Dujardin y el alemán Christian Friedel como los tres perfiles más considerados para el antagonista de la historia.

El medio especializado indicó que la saga mantiene una tradición de villanos memorables. En producciones recientes, los antagonistas fueron interpretados por figuras consolidadas como Javier Bardem y Rami Malek. Sin embargo, la industria también valora actores con reconocimiento crítico que aún no alcanzan fama global.

Una fuente vinculada al desarrollo del proyecto señaló que el villano debe proyectar peligro y novedad. Además, explicó que los personajes más efectivos suelen ser interpretados por actores reconocibles, pero no completamente identificados por el público.

En el caso de Wagner Moura, la fuente destacó su capacidad para dominar escenas con sutileza. Indicó que el actor combina carisma natural con una tensión interna que puede transmitir peligro en cualquier momento.

Sobre Jean Dujardin, ganador del Óscar en 2012 por El artista, se mencionó que aporta profundidad a sus personajes. Según la misma fuente, su estilo mezcla sofisticación con una capacidad para transformarse en figuras frías y calculadoras.

En cuanto a Christian Friedel, se resaltaron sus trabajos en Zona de interés (2023) y la serie The White Lotus. Se indicó que tiene habilidad para construir personajes inquietantes con una energía particular que puede variar según el tono de la escena.

El más reciente filme de la saga fue 007 - Sin tiempo para morir (2021). Esa producción marcó la salida de Daniel Craig como el icónico espía británico. Hasta ahora, la identidad del nuevo James Bond no se confirmó. Entre los nombres que suenan para el papel figuran Jacob Elordi, Callum Turner y Aaron Taylor-Johnson.

Ni MGM ni los productores de la franquicia han emitido comentarios oficiales sobre los rumores del elenco.

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