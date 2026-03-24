Viva

Actor latinoamericano suena como villano de James Bond: estaría entre los tres favoritos para el próximo ‘007’

El actor latino integra una lista de tres candidatos para el antagonista del nuevo ‘007’, aún en preproducción y sin protagonista confirmado.

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
El actor y productor brasileño Wagner Moura posa para una sesión fotográfica antes del desfile de la colección masculina prêt-à-porter otoño-invierno 2026/2027 de Dior, en el marco de la Semana de la Moda Masculina de París, el 21 de enero de 2026. (Foto de Blanca CRUZ / AFP)
Wagner Moura destaca como posible villano del nuevo James Bond, junto a dos actores europeos, según reportes de la industria. (BLANCA CRUZ/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaWagner MouraJames Bond
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.