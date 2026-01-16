Viva

Actor brasileño habla del ‘karma’ de criar tres hijos adolescentes en charla con Drew Barrymore

El actor reflexionó sobre la paternidad, sus errores como padre y su experiencia al criar tres hijos mientras celebra nuevos logros en el cine

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Wagner Moura habló sobre la paternidad y el “karma” de criar adolescentes durante una entrevista con Drew Barrymore, en medio de su éxito internacional.
Wagner Moura habló sobre la paternidad y el “karma” de criar adolescentes durante una entrevista con Drew Barrymore, en medio de su éxito internacional. (O Globo/GDA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGWagner MouraDrew Barrymore
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.