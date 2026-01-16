Actor brasileño habla del ‘karma’ de criar tres hijos adolescentes en charla con Drew Barrymore

Wagner Moura habló sobre la paternidad y el “karma” de criar adolescentes durante una entrevista con Drew Barrymore, en medio de su éxito internacional.

El actor brasileño Wagner Moura reflexionó sobre la paternidad y el “karma” de criar tres hijos adolescentes durante su participación en The Drew Barrymore Show. La conversación se dio en el marco de la promoción de la película El agente secreto (2025).

Moura, de 49 años, llegó al programa conducido por Drew Barrymore luego de una temporada de reconocimientos internacionales. El actor ganó el Globo de Oro a Mejor Actor en Drama por su actuación en el filme dirigido por Kléber Mendonça Filho. La producción también obtuvo el Globo de Oro a Mejor Película Extranjera y el Critics Choice Award en esa misma categoría.

Durante la entrevista, el intérprete abordó el impacto de la paternidad en su vida personal. Explicó que ser padre marcó su identidad por encima de su carrera artística. Describió la crianza como una experiencia llena de errores y aprendizajes. Señaló que la principal lección consistió en aprender a perdonarse.

El actor es padre de Bem, de 19 años, Salvador, de 15, y José, de 13. Los tres son fruto de su matrimonio con la fotógrafa Sandra Delgado. Moura comentó que asumió la paternidad siendo muy joven, ya que tuvo a su primer hijo entre los 29 y 30 años.

En la conversación, Barrymore compartió su propia experiencia como madre de dos niñas. Indicó que la maternidad le permitió comprender mejor su propósito personal. Definió el vínculo con sus hijas como una forma de “karma”. Moura coincidió con esa apreciación y recordó su juventud al inicio de la crianza.

Wagner Moura interpretó a Pablo Escobar en la serie de Netflix "Narcos". (Juan Pablo Gutierrez/NETFLIX)

El diálogo también incluyó momentos distendidos. Barrymore bromeó sobre la diferencia entre la madurez masculina y femenina a esa edad. Moura aceptó el comentario y relató situaciones cotidianas con sus hijos adolescentes y sus parejas, a las que describió como escenas típicas de esa etapa de la vida.

Los seguidores de Wagner Moura y de O Agente Secreto ahora esperan el anuncio de las nominaciones al Óscar 2026, previsto para el 22 de enero. Existe expectativa por una posible candidatura del actor en la categoría de Mejor Actor, así como del filme en Mejor Película Internacional.

