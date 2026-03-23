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Actor pagó $400.000 para evitar trabajar con Johnny Depp: decisión cambió su carrera en Hollywood

El actor abandonó una película con Johnny Depp y asumió una multa millonaria para participar en otro proyecto que resultó clave en su carrera

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Por O Globo / Brasil / GDA
Woody Harrelson dejó un filme con Johnny Depp, pagó $400.000 y eligió otro proyecto que impulsó su éxito en Hollywood. (VALERY HACHE/AFP)







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