Actor pagó $400.000 para evitar trabajar con Johnny Depp: decisión cambió su carrera en Hollywood

Woody Harrelson dejó un filme con Johnny Depp, pagó $400.000 y eligió otro proyecto que impulsó su éxito en Hollywood.

Woody Harrelson tomó una decisión inusual en los años 90. El actor desistió de participar en la película Corazones en conflicto (1993), donde compartiría pantalla con Johnny Depp. Para salir del proyecto, pagó una multa cercana a $400.000 de su propio dinero.

En Hollywood, abandonar una producción implica sanciones económicas. Este caso no fue la excepción. Sin embargo, la apuesta de Harrelson resultó determinante para su futuro profesional.

A inicios de los años 90, Harrelson no era una figura consolidada en el cine. Su reconocimiento provenía de la serie de comedia Cheers, donde recibía un salario alto. Ese ingreso le permitió cubrir la penalización por romper su compromiso con la película junto a Depp.

La oportunidad que cambió el rumbo

El actor dejó Corazones en conflicto para integrarse a Propuesta indecente (1993). En ese filme interpretó al esposo del personaje de Demi Moore. La historia giró en torno a una oferta de $1.000.000 hecha por un millonario, interpretado por Robert Redford (1936-2025).

La película dirigida por Adrian Lyne se convirtió en uno de los mayores éxitos comerciales de 1993. Su recaudación superó en diez veces la de Corazones en conflicto. Este resultado impulsó la carrera de Harrelson en la industria.

Woody Harrelson dejó un filme con Johnny Depp, pagó $400.000 y eligió otro proyecto que impulsó su éxito en Hollywood. (Sony Pictures)

Consolidación en Hollywood

El impacto de Propuesta indecente se sumó a otros títulos como Los hombres blancos no saben saltar (1992) y Asesinos por naturaleza (1994). En poco más de un año, el actor dejó de ser visto solo como figura de televisión.

Harrelson explicó en una entrevista que en ese momento la industria mostraba interés en su trabajo. Señaló que enfrentó problemas tras abandonar el proyecto con Depp. También indicó que debió pagar la multa tras salir en el último momento.

Producción marcada por cambios

La salida de Harrelson generó complicaciones en el elenco de Corazones en conflicto. El papel pasó a Aidan Quinn. Antes, la producción ya enfrentaba ajustes.

Laura Dern abandonó el rol principal femenino. Winona Ryder asumió el personaje. Luego, Ryder también salió del proyecto tras su ruptura con Depp y pagó una penalización. Finalmente, Mary Stuart Masterson interpretó el papel junto a Depp.

Harrelson reconoció que no tenía seguridad sobre el resultado de su elección. Indicó que confió en las personas que lo asesoraban. La decisión implicó un riesgo económico alto, pero marcó un punto clave en su carrera.

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