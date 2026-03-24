Muere reconocido actor del cine para adultos, a los 28 años

Seth Peterson, actor de cine para adultos cuyo nombre real era Adam Aguirre, falleció a los 28 años. La noticia del deceso se dio a conocer mediante un comunicado oficial en sus redes sociales, lo que generó conmoción entre sus seguidores.

Su prometido, Kobe Marsh, confirmó el fallecimiento a través de un emotivo mensaje de despedida. Según la revista People, Marsh, quien también es actor, expresó su profundo dolor ante la pérdida de su pareja y mejor amigo.

“No encuentro palabras para expresar mi dolor. Tengo el corazón roto”, escribió Marsh en sus plataformas digitales.

Además del mensaje, Marsh inició una campaña de recaudación en el sitio GoFundMe en memoria de Aguirre. El texto de la iniciativa detalló que el joven fue hallado sin signos vitales en su hogar, aunque no se han revelado causas adicionales del deceso.

Por su parte, el creador de contenido Rocky Heron reaccionó a la noticia con un homenaje póstumo. Heron destacó la amabilidad y sinceridad que caracterizaba a Peterson en cada una de sus interacciones personales. “Siempre le tuve un cariño especial”, manifestó el comunicador en sus redes.