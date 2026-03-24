Muere reconocido actor del cine para adultos, a los 28 años

Seth Peterson, actor de cine para adultos cuyo nombre real era Adam Aguirre, falleció a los 28 años. La noticia del deceso se dio a conocer mediante un comunicado oficial en sus redes sociales, lo que generó conmoción entre sus seguidores.
Seth Peterson, actor de cine para adultos cuyo nombre real era Adam Aguirre, falleció a los 28 años. La noticia del deceso se dio a conocer mediante un comunicado oficial en sus redes sociales, lo que generó conmoción entre sus seguidores.
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