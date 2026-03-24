Viva

Muere reconocido actor del cine para adultos, a los 28 años

Su pareja, Kobe Marsh, confirmó la noticia mediante un emotivo mensaje

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya

Seth Peterson, actor de cine para adultos cuyo nombre real era Adam Aguirre, falleció a los 28 años. La noticia del deceso se dio a conocer mediante un comunicado oficial en sus redes sociales, lo que generó conmoción entre sus seguidores.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Seth Peterson
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.