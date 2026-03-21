Viva

Muere famoso actor de Hollywood, estrella de una serie muy querida, a los 54 años: esta fue la causa

El intérprete falleció mientras dormía, según informó su familia en un comunicado

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria

Nicholas Brendon, famoso actor de Hollywood recordado por su actuación en las exitosas series Mentes criminales y Buffy, la cazavampiros, falleció este viernes 20 de marzo según reportan varios medios internacionales.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Nicholas BrendonBuffy, la cazavampiros
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.