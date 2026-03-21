Muere famoso actor de Hollywood, estrella de una serie muy querida, a los 54 años: esta fue la causa

Nicholas Brendon, famoso actor de Hollywood recordado por su actuación en las exitosas series Mentes criminales y Buffy, la cazavampiros, falleció este viernes 20 de marzo según reportan varios medios internacionales.

El actor Nicholas Brendon fue una de las estrellas de la serie 'Buffy, la cazavampiros.' (20th Century Studios)

La familia de Brendon, de 54 años, emitió un comunicado del que hizo réplica The Hollywood Reporter, medio estadounidense especializado en la industria del cine. En el documento, la familia expresó su dolor y reveló que el actor murió de causas naturales mientras dormía.

“La mayoría de la gente conoce a Nicky por su trabajo como actor y por los personajes a los que dio vida a lo largo de los años. En años recientes, Nicky encontró su pasión en la pintura y el arte. A Nicky le encantaba compartir su entusiasta talento con su familia, amigos y fans”, dicta el texto.

“Era apasionado, sensible y tenía un impulso infinito por crear. Quienes realmente lo conocieron entendían que su arte era uno de los reflejos más puros de quién era él”, se lee más adelante.

Por otra parte, el diario recordó que el intérprete fue diagnosticado con un mal cardíaco en 2023. También, reseñó que tuvo una fuerte lucha con su salud mental y el abuso de sustancias. Sin embargo, los familiares aseguraron que estaba bajo medicación y controlado.

“Se sentía optimista sobre el futuro al momento de su partida. Nuestra familia pide privacidad durante este tiempo mientras lloramos su pérdida y celebramos la vida de un hombre que vivió con intensidad, imaginación y corazón. Gracias a todos los que han mostrado su amor y apoyo”, concluye el comunicado.

Nicholas Brendon tuvo varios incidentes problemáticos hace más de una década. (AFP)

Nicholas Brendon, nacido en 1971, saltó a la fama al protagonizar Buffy, la cazavampiros, uno de los programas de TV más recordados y queridos de los 90. En dicha producción, interpretó a Xander Harris.

Además, tuvo un papel recurrente en la serie Mentes criminales como el analista Kevin Lynch.

En 2014 fue arrestado por un caso de presunta violencia doméstica, en el cual las autoridades policiales describieron que Brendon tomó a su novia por el cuello, le quitó las llaves y arrojó su celular durante una discusión.