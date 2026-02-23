Famosa periodista argentina sufrió un accidente cerebrovascular hemorrágico: estos fueron los síntomas

La periodista Daniela Ballester es presentadora de la cadena argentina C5N.

La farándula argentina recibió una fuerte noticia al darse a conocer que la famosa periodista Daniela Ballester, conductora de la cadena C5N, ingresó de urgencia a un centro médico después de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) de tipo hemorrágico.

De acuerdo con medios como La Nación de Argentina e Infobae, la comunicadora sufrió el episodio el jueves 19 de febrero después de presentar una fuerte cefalea y molestias en la zona cervical.

Desde entonces, reportan dichos medios, Ballester se encuentra hospitalizada y bajo vigilancia médica. Sin embargo, se encuentra estable y hasta confirmó que está bien.

La periodista, de 48 años, se comunicó con La Nación de Argentina y afirmó que está sana y con ganas de regresar al trabajo “pese al susto”.

Agregó que los estudios médicos no revelaron daños en su organismo.

Infobae publicó que la presentadora destacó la rapidez y la buena atención que recibió por parte del hospital. “Por suerte, sin secuelas. Estoy igual que el día previo al ACV”, dijo Ballester a ese medio.

De acuerdo con el sitio web Mayo Clinic, un accidente cerebrovascular hemorrágico se produce cuando un vaso sanguíneo del cerebro tiene un derrame o se rompe y causa un sangrado. La sangre aumenta la presión en las neuronas cerebrales y las daña.