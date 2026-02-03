Murió querido periodista deportivo de Argentina: hasta un club de fútbol se despidió de él

El periodista argentino Ariel Lapetina era muy querido en las fuentes deportivas y futbolísticas de su país.

El periodismo deportivo está de luto con el anuncio de la muerte de uno de los rostros más importantes de la comunicación argentina.

De acuerdo con medios argentinos, el comunicador Ariel Lapetina, oriundo de la localidad de Tucumán, murió tras enfrentar problemas de salud durante varios días. Su estado provocó que amigos, colegas y hasta seguidores del fútbol de su país se unieran en oración por él.

Lapetina forjó una importante trayectoria en medios de comunicación, especializándose en la cobertura deportiva y futbolística con espacios como Al Toque y Los Primeros.

El deceso provocó que, incluso, el equipo de fútbol Atlético Tucumán manifestara su pésame. “Lamentamos profundamente el fallecimiento del querido periodista Ariel Lapetina. Desde el Club Atlético Tucumán acompañamos con mucho pesar a sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento. Enviamos nuestras condolencias y fuerzas a todos quienes hoy lo despiden. Que en paz descanse, Ariel”, escribió el cuadro en su cuenta de X (antes Twitter).