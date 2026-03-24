Viva

Famosa actriz estadounidense y estrella de ‘Superman’ muere tras lucha contra complicada enfermedad

El cuerpo de la intérprete descansará en el mismo cementerio donde yacen Elizabeth Taylor y Michael Jackson

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Valerie Perrine
Valerie Perrine, recordada por su papel de Eve Teschmacher en 'Superman' y ganadora en Cannes por 'Lenny', se convirtió en un ícono que desafió las normas de Hollywood en los años 70. (Tomada de redes sociales)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
SupermanActrizValerie Perrine
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.