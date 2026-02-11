Reconocida actriz y exfigura de Teletica reveló detalles de su lucha contra las drogas

Marcela Ugalde explicó que la negación impide reconocer el problema, señaló que ese mecanismo agrava la enfermedad; esto en conversación con Gustavo López.

Marcela Ugalde, reconocida actriz costarricense y exfigura de Teletica, reveló que enfrentó una fuerte adicción a las drogas durante cinco años. En una entrevista con Gustavo López, la intérprete confesó que logró recuperar el control de su vida tras tocar fondo y buscar ayuda divina.

“Durante cinco años de mi vida, experimenté con una sustancia, droga… Probé un poquito, otro poquito… y esa sustancia hace que te olvides de todo lo malo”, afirmó Ugalde durante la conversación.

La intérprete explicó que en ese periodo vivía sola y que ocultó la situación a su madre para no preocuparla. También expresó que sentía temor ante la reacción de su padre si se enteraba. “Me hubiera matado”, dijo.

Ugalde relató que todo sucedió sin enterarse. “Cruzar la línea entre el uso y el abuso es una línea muy delgada. Yo no me di cuenta y la crucé”, dijo.

Con el tiempo, el consumo empezó a afectar su vida profesional y personal. Canceló trabajos, pasó varios días sin dormir y contó que perdió el control mientras las personas a su alrededor continuaban con su rutina. “Cuando ya no podés controlar la sustancia, ahí es donde todo se vuelve una trampa mortal”, manifestó.

La actriz señaló que entró en un fuerte proceso. “Esta enfermedad tiene un síntoma que se llama negación. Una vez que agarra terreno, es una trampa mortal”, expresó.

En un momento tocó fondo y solo pudo pedir ayuda a Dios. “Le dije al Señor: ‘Si existís realmente, sacame de aquí porque yo no quiero estar aquí”, relató.

A partir de esa experiencia se inició un proceso de recuperación. Ugalde aseguró que ese camino cambió su vida. “Tengo 21 años de no tocar una sustancia de esas”, afirmó con firmeza.

Marcela Ugalde es una de las actrices más reconocidas del país. Participó en producciones como La pensión y La ofi. También integró formatos de entretenimiento como Dancing With The Stars y Tu Cara Me Suena. En la actualidad interpreta al personaje de doña Elvira.