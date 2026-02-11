Viva

Reconocida actriz y exfigura de Teletica reveló detalles de su lucha contra las drogas

La mujer conocida por su personaje en ‘La Pensión’ y participaciones en ‘Dancing With The Stars’ de Teletica recordó en conversación con Gustavo López el difícil momento

Por Fiorella Montoya
Marcela Ugalde explicó que la negación impide reconocer el problema, señaló que ese mecanismo agrava la enfermedad; esto en conversación con Gustavo López.
Marcela Ugalde explicó que la negación impide reconocer el problema, señaló que ese mecanismo agrava la enfermedad; esto en conversación con Gustavo López.







