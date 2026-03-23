Murió actriz de ‘Supernatural’ e ‘iZombie’ tras una fuerte lucha contra el cáncer

Carrie Anne Fleming, reconocida actriz de series como iZombie y Supernatural, murió a los 51 años tras una fuerte lucha contra el cáncer de mama. Según la revista People, la intérprete falleció el pasado 26 de febrero, pero fue hasta ahora que se dio a conocer la noticia a nivel internacional.

“Murió pacíficamente, con sus seres queridos a su lado”, afirmó su representante a la famosa revista.

Fleming, de nacionalidad escocesa, interpretó recordados papeles en diferentes películas y producciones de televisión. Entre sus trabajos más importantes destaca su aparición en la comedia de Adam Sandler, Happy gilmore, donde dejó una huella importante en el cine de los años noventa.

Asimismo, interpretó al personaje recurrente de Karen Singer en la serie Supernatural, donde dio vida a la esposa de un personaje principal; también formó parte del elenco de la producción izombie, en el rol de Candy Baker.