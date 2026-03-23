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Murió actriz de ‘Supernatural’ e ‘iZombie’ tras una fuerte lucha contra el cáncer

La mujer compartió en la pantalla grande con artistas como Adam Sandler

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Por Fiorella Montoya

Carrie Anne Fleming, reconocida actriz de series como iZombie y Supernatural, murió a los 51 años tras una fuerte lucha contra el cáncer de mama. Según la revista People, la intérprete falleció el pasado 26 de febrero, pero fue hasta ahora que se dio a conocer la noticia a nivel internacional.








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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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