Los sorprendentes papeles de Marvel y DC para los que Jensen Ackles y Dean Winchester en ‘Supernatural’ audicionaron y fracasaron

Antes de convertirse en Dean Winchester, Ackles quiso ser Superman, Deadpool y hasta Hawkeye, pero el destino tenía otros planes para él

Por O Globo / Brasil / GDA
Ackles audicionó para varios superhéroes de Marvel y DC antes de volverse famoso con Supernatural, pero nunca obtuvo esos papeles.
Ackles audicionó para varios superhéroes de Marvel y DC antes de volverse famoso con Supernatural, pero nunca obtuvo esos papeles.







