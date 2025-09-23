Los sorprendentes papeles de Marvel y DC para los que Jensen Ackles y Dean Winchester en ‘Supernatural’ audicionaron y fracasaron

Ackles audicionó para varios superhéroes de Marvel y DC antes de volverse famoso con Supernatural, pero nunca obtuvo esos papeles.

El actor Jensen Ackles, conocido por su papel como Dean Winchester en la serie Supernatural, intentó sin éxito convertirse en varios personajes icónicos de Marvel y DC antes de alcanzar la fama.

Ackles, de 47 años, audicionó para ser Clark Kent en la serie Smallville, estrenada en 2001. Competía directamente con Tom Welling, quien finalmente obtuvo el papel.

Tiempo después, los productores lo contactaron para interpretar a Jason Teague, novio del personaje Lana Lang, durante 22 episodios de la producción.

LEA MÁS: Video registra el trágico final de un alpinista atacado por un oso

Además de su intento por ser Superman, Ackles también estuvo cerca de convertirse en Deadpool, el irreverente personaje de Marvel que más tarde sería interpretado por Ryan Reynolds.

El actor reveló en un evento de Supernatural que estuvo en negociaciones para el papel, pero no pudo asumirlo por problemas de agenda. Indicó que, de haber estado disponible, habría hecho todo lo posible por obtenerlo.

Ackles consideró que no participar resultó favorable, ya que su expareja, la actriz brasileña Morena Baccarin, también formaba parte del elenco. Aunque no obtuvo el rol, confesó que disfruta las películas de Deadpool y que se imagina cómo habría sido interpretar al antihéroe.

Rumores no confirmados también lo relacionaron con el personaje de Hawkeye en el primer filme de Thor (2011). Sin embargo, Ackles negó haber audicionado para ser el Capitán América, desmintiendo especulaciones que lo colocaban como rival directo de Chris Evans para el papel.

Pese a estas oportunidades fallidas, Jensen Ackles interpretó una parodia del Capitán América en la serie The Boys, donde da vida a Soldier Boy, una versión decadente del clásico superhéroe estadounidense.

Ackles también compartió que consiguió el papel de Dean en Supernatural tras audicionar inicialmente para ser Sam Winchester, personaje que más tarde interpretó Jared Padalecki. Al finalizar su prueba, preguntó si podía intentar leer el papel de Dean, pero los productores le aseguraron que no era necesario, pues ya lo veían como el indicado.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.