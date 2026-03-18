Actriz es acusada de ‘contratar’ fans para autógrafos y desata críticas por ‘vergüenza ajena’

Imágenes virales muestran a Priyanka Chopra firmando autógrafos dos veces a las mismas personas. Usuarios cuestionan si se trató de una estrategia.

La actriz Priyanka Chopra quedó en el centro de la polémica tras la difusión de un video viral. En las imágenes se observa a la artista en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) mientras dos personas le solicitan autógrafos en más de una ocasión.

El hecho ocurrió pocos días después de su participación como presentadora en los Premios Oscar, donde entregó el galardón a Mejor Película Internacional junto al actor Javier Bardem.

El video generó dudas entre usuarios de redes sociales. Las imágenes muestran que la misma pareja de supuestos fans se acerca en dos momentos distintos para pedir firmas en los mismos objetos. Esta repetición provocó cuestionamientos sobre la autenticidad de la escena.

Un usuario que difundió el contenido calificó la situación como una estrategia de marketing. Según su interpretación, la acción buscaba proyectar una alta popularidad de la actriz en Hollywood.

Las reacciones no se hicieron esperar. Varios internautas expresaron sorpresa y señalaron que la práctica resultaba poco creíble. Algunos comentarios indicaron que en la actualidad los seguidores suelen pedir fotografías y no autógrafos. Otros calificaron el episodio como incómodo.

Sin embargo, también surgieron voces en defensa de Chopra. Algunos usuarios consideraron que el comportamiento de la pareja podía tener otra explicación. Señalaron que llevaban varios artículos y necesitaron acercarse más de una vez para completar las firmas.

La grabación corresponde a imágenes captadas en 2017. No obstante, el contenido volvió a circular tras la reciente aparición pública de la actriz en eventos de alto perfil.

La actriz y modelo india Priyanka Chopra y el cantante estadounidense Nick Jonas asisten a la 98.ª edición de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre en Hollywood, California, el 15 de marzo de 2026. (Foto de ANGELA WEISS / AFP) (ANGELA WEISS/AFP)

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.