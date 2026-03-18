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Actriz es acusada de ‘contratar’ fans para autógrafos y desata críticas por ‘vergüenza ajena’

Un video reaviva dudas sobre la autenticidad de una escena con supuestos seguidores en LAX y desata debate en redes sociales

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Por O Globo / Brasil / GDA
Imágenes virales muestran a Priyanka Chopra firmando autógrafos dos veces a las mismas personas. Usuarios cuestionan si se trató de una estrategia.
Imágenes virales muestran a Priyanka Chopra firmando autógrafos dos veces a las mismas personas. Usuarios cuestionan si se trató de una estrategia. (ANGELA WEISS, AFP/Captura)







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O Globo

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