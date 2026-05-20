Familia de Keylor Navas conquistó a los mexicanos con este gesto

Andrea Salas y los hijos de Keylor Navas vivieron con emoción el triunfo de Pumas, incluso entre lágrimas tras una atajada clave del portero costarricense.

La esposa del portero costarricense Keylor Navas, Andrea Salas, junto a sus hijos Daniela, Mateo y Thiago, conquistaron a la afición mexicana con un gesto que no pasó desapercibido.

Durante el encuentro entre Pumas UNAM y América, disputado el pasado 10 de mayo, la familia del arquero fue captada alentando al equipo con la misma energía y entrega que los seguidores de toda la vida del club.

El momento más emotivo se vivió cuando Daniela y Andrea no pudieron contener las lágrimas tras un penal atajado por Navas, reflejando la intensidad con la que viven cada partido.

“La familia de Keylor representa a los auriazules. Todo seguía en juego y no es para menos las reacciones de la esposa y familia del arquero”, publicó la página Imagen TV Deportes, que compartió el video en sus redes sociales.

Las imágenes rápidamente generaron reacciones entre los aficionados, quienes expresaron su admiración hacia la familia del futbolista. Comentarios como “por eso Keylor decidió quedarse, su familia siente la camiseta como nosotros”, “Los hijos ya son Pumas para siempre”, “Los quiero mucho familia Navas” y “Se ven felices de ser Pumas” destacaron entre las publicaciones.

Incluso, algunos usuarios que no son seguidores del equipo señalaron que desean ver a Pumas campeón, motivados por la presencia del guardameta costarricense.

Keylor Navas milita en Pumas desde julio de 2025, tras su paso por Newell’s Old Boys. Actualmente, el club se encuentra clasificado a la gran final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, donde enfrentará a Cruz Azul el próximo jueves 21 de mayo.