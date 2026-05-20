Viva

Familia de Keylor Navas conquistó a los mexicanos con este gesto

Las imágenes generaron reacciones entre los aficionados, quienes expresaron su admiración hacia los parientes del guardameta

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Por Fátima Jiménez
Keylor Navas
Andrea Salas y los hijos de Keylor Navas vivieron con emoción el triunfo de Pumas, incluso entre lágrimas tras una atajada clave del portero costarricense. (Archivo y captura de pantalla)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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