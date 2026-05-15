¿Qué necesitan Keylor Navas y Pumas para clasificar a la final de la Liga MX?

Keylor Navas y Pumas buscarán la clasificación a la final de la Liga MX en su estadio, donde ya eliminaron al América.

Después de perder 1-0 en la semifinal de ida, el equipo delKeylor Navas solo tiene un camino para avanzar: imponerse en el Estadio Olímpico Universitario.

El partido de vuelta entre Pumas y Pachuca se jugará el próximo domingo a las 7 p. m.

Aunque Pumas perdió el primer duelo, todavía cuenta con una ventaja importante: la ventaja deportiva. Esto significa que, si gana 1-0 y el marcador global queda empatado 1-1, será Pumas el equipo que avance a la final.

La razón es que Pumas terminó mejor ubicado que Pachuca en la fase regular. El equipo de Keylor Navas fue primero de la clasificación, mientras que los Tuzos avanzaron como cuartos.

¿Qué resultados clasifican a Pumas?

Pumas clasificará a la final si gana por cualquier marcador.

Si empata o pierde ante Pachuca, el clasificado será el equipo de los Tuzos.

Posibles escenarios

Si Pumas gana por cualquier marcador, será el clasificado a la final.

Si Pumas empata por cualquier marcador con Pachuca, los Tuzos avanzarán de ronda.

Si Pumas pierde, será el conjunto de Pachuca el que acceda a la serie definitoria.

En esta fase no habrá tiempos extra ni penales. La serie se define en los 90 minutos del partido de vuelta.