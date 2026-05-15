Pachuca golpea a Keylor Navas y Pumas en México

Keylor Navas llegó a atender a Enner Valencia, jugador de Pachuca que sufrió un golpe durante el compromiso.

Keylor Navas y Pumas perdieron el primer partido de la serie semifinal ante Pachuca, en las semifinales de la Liga MX.

Los Felinos cayeron 1 a 0 en el estadio Hidalgo y ahora todo se definirá el domingo en el estadio Olímpico Universitario, donde Pumas buscará remontar para acceder a la final.

La anotación de Pachuca llegó al minuto 36, cuando Oussama Idrissi aprovechó un error del arquero nacional.

Keylor concedió un tiro de esquina en un intento de salida; esa acción fue aprovechada rápidamente por Pachuca. Idrissi hizo una diagonal y remató de pierna derecha para vencer al Halcón costarricense.

Keylor Navas regala un tiro de esquina de manera ridícula y de ahí cae el gol del Pachuca.



Como dice Efraín Juárez: “Es película”. pic.twitter.com/qaMlhUAHSX — "El Jefe" Águila (@ElJefeAguila) May 15, 2026

El partido fue intenso para el oriundo de Pérez Zeledón, ya que al minuto 4 Robert Kenedy quedó frente al tico y este logró detener el remate de pierna izquierda. Dos minutos después, nuevamente apareció el Halcón para evitar la caída de su marco.

Antes del gol, Navas también tuvo otra intervención destacada ante un remate de larga distancia.

Para el segundo tiempo, Pumas mejoró en ofensiva; sin embargo, eso provocó que se generaran espacios cerca del área del costarricense.

Pese a que los Felinos tuvieron el control del balón en los primeros minutos del complemento, la mejor ocasión volvió a ser para Pachuca, que atacó por los costados.

Al 72′, nuevamente fue Keylor Navas quien evitó el segundo gol rival. Elías Montiel recibió una pelota y avanzó hacia el marco de Keylor; el costarricense aguantó y, en dos tiempos, se quedó con el balón tras el disparo dentro del área.

La ocasión más clara para que Pumas empatara 1 a 1 llegó al minuto 79. Rubén Duarte sacó un remate dentro del área, pero el arquero rival, Carlos Moreno, envió el balón al tiro de esquina.

El partido finalizó 1 a 0 en contra para Pumas, aunque el plantel del costarricense mantiene la esperanza de remontar en casa y con el apoyo de su afición.

Keylor tuvo un partido con intervenciones destacadas, aunque también cometió una acción desafortunada al conceder un tiro de esquina que terminó en el gol rival.