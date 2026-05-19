David Faitelson dicta sentencia: ¿Será el Pumas de Keylor Navas campeón en México?

David Faitelson dio su pronóstico de la final de la Liga MX.

David Faitelson, reconocido periodista mexicano de la cadena TUDN, fue claro al dar su veredicto sobre la final de la Liga MX que disputarán los Pumas de Keylor Navas contra Cruz Azul.

El juego de ida de la serie será el jueves a las 8 p. m. en el Estadio Ciudad de los Deportes, mientras que la vuelta se disputará el próximo domingo a las 7 p. m. en el Olímpico Universitario, casa de Pumas.

Faitelson hizo un análisis rápido para Diario Récord, medio que lo consultó luego de que los Felinos eliminaran a Pachuca: ¿Quién será el campeón?

“Yo creo que veo más enfocado a Efraín (Juárez, DT de Pumas), metido con la gente, muy comprometido. Creo que Pumas será campeón”, destacó.

Una de las claves de Pumas es la identificación que ha generado el plantel de Navas con sus seguidores. Desde Keylor hasta su entrenador, Efraín Juárez, cantan el grito de guerra del club: el Goya.

Pumas accedió a la fase final de la Liga MX luego de finalizar como líder de la clasificación general. Lo anterior le permitió igualar en cuartos de final contra América y en semifinales frente a Pachuca, pero avanzar en ambas series por haber terminado mejor ubicado en la tabla.