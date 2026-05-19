Fútbol

David Faitelson dicta sentencia: ¿Será el Pumas de Keylor Navas campeón en México?

David Faitelson habló sobre el Pumas - Cruz Azul, donde Keylor Navas buscará el campeonato de México

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Por Esteban Valverde
David Faitelson le tiró nuevamente a la FIFA ante la posibilidad de que se haga un partido para escoger al sustituto del Léon en el Mundial de Clubes. Captura de pantalla.
David Faitelson dio su pronóstico de la final de la Liga MX. (Captura de pantalla./Captura de pantalla.)







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David FaitelsonKeylor Navas
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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