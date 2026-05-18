Fútbol

Keylor Navas y Pumas van a la final y están a las puertas de la gloria en la Liga MX

Con Keylor Navas en el arco, los Pumas de la UNAM regresan a una final del fútbol mexicano luego de seis años de ausencia

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Por Steven Torres
Keylor Navas festeja su pase a la final de la Liga MX, tras vencer a Pachuca en las semifinales.
Keylor Navas festeja su pase a la final de la Liga MX, tras vencer a Pachuca en las semifinales. (Facebook de Pumas /Facebook de Pumas)







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Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

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