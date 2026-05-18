Keylor Navas y Pumas van a la final y están a las puertas de la gloria en la Liga MX

Keylor Navas festeja su pase a la final de la Liga MX, tras vencer a Pachuca en las semifinales.

Tras el encuentro de vuelta por las semifinales de la Liga MX, disputado este 17 de mayo, el conjunto de Pumas de la UNAM es finalista, luego de ganar 1-0 ante Pachuca en el Estadio Olímpico Universitario.

Pese a que el marcador global terminó igualado 1-1, la escuadra auriazul avanza a la final mexicana gracias al criterio de ventaja deportiva, por haber finalizado en una mejor posición dentro de la tabla general durante la fase regular de la Liga MX.

La única anotación del encuentro fue obra de Jordan Carrillo al minuto 56. Mediante un extraordinario cobro de tiro libre, el atacante aseguró la presencia del conjunto local en la última instancia del certamen, donde el club universitario buscará conquistar el octavo título en su historia.

Pinche golazo de Jordan Carrillo pic.twitter.com/3xX3dtpcMg — Fut Azteca Shitposting (@futaztecapostin) May 18, 2026

La participación de Keylor Navas resultó relativamente calmada, pues el costarricense únicamente debió intervenir en dos acciones de poco peligro.

No obstante, el cuadro del Pachuca desperdició un par de ocasiones claras frente al arco custodiado por el nacional, quien mantuvo su valla invicta a pesar de los descuidos defensivos.

Ruta hacia la final Copiado!

Tras una destacada campaña, el cuadro universitario se consolidó en la cima de la Liga MX con 35 unidades, registrando apenas una derrota en 17 compromisos disputados. La última ocasión en la cual el conjunto de los Pumas se adueñó del liderato general fue en el torneo de Apertura 2015.

Luego de asegurar el liderato, los auriazules se midieron ante el histórico América en la fase de cuartos de final. Tras un vibrante empate 3-3 en el choque de ida, la eliminatoria se definió en el compromiso de vuelta; en dicho encuentro, los auriazules tomaron una ventaja inicial de 3-0 en apenas 23 minutos.

Sin embargo, las Águilas reaccionaron de forma contundente hasta igualar las cifras, dejando el marcador con un nuevo 3-3. La tensión alcanzó su punto máximo al minuto 87, cuando las Águilas desperdiciaron un cobro de penal que habría significado su boleto a la siguiente ronda, permitiendo así el avance de los universitarios por el criterio de ventaja deportiva.

Ahora Pumas se enfrentará a Cruz Azul el próximo jueves 21 de mayo de 2026 en el primer partido de la final. El segundo duelo será en el estadio de Ciudad Universitaria, el domingo 24 de mayo.

El cuadro de la Máquina Cementera ha mostrado una mejoría en su nivel tras un cierre de fase regular un tanto convulso en la Liga MX. Durante dicho tramo, el conjunto celeste atravesó una racha irregular en la que solo logró una victoria en sus últimos cinco compromisos, desempeño que le valió para situarse en la tercera casilla de la clasificación general.

Ya en la instancia de cuartos de final, el equipo cementero se midió ante el Atlas, rival al que superó en ambos encuentros para certificar un marcador global de 4-2.

Posteriormente, en las semifinales, se enfrentó a las Chivas de Guadalajara en una serie sumamente disputada; en dicha llave, el Cruz Azul dio un golpe de autoridad al imponerse con un acumulado de 4-3, asegurando así su presencia en el duelo por el campeonato.

Un paso para la historia Copiado!

La última ocasión en que los Pumas de la UNAM disputaron el cetro de la Liga MX se remonta al torneo de 2020. En aquel certamen, sucumbió ante el Club León, equipo que terminó adjudicándose la victoria.

En caso de que los Pumas logren coronarse campeones, igualarían a León y los Tigres de la UANL en el balompié azteca con 8 cetros.

Keylor Navas también se encuentra a un solo paso de alcanzar su título 30 como profesional, una cifra que consolidaría aún más su laureado palmarés individual como guardameta.