Keylor Navas le dice adiós a una de las leyendas con las que compartió en el Real Madrid

Keylor Navas se despidió, por medio de sus redes sociales, de uno de sus compañeros con quien compartió en la época del Real Madrid. Dani Carvajal, histórico lateral derecho blanco, anunció su salida del cuadro merengue y, ante esto, Navas decidió dedicarle un mensaje al zaguero.

“Que Dios lo acompañe en esta nueva etapa. Muchas felicidades por esa gran carrera vestido de blanco. Leyenda”, se lee en el Instagram del guardameta.

Carvajal y Navas compartieron camerino en el Madrid durante toda la estancia del tico en el club. Carvajal llegó en 2013 a la casa merengue, mientras que Navas lo hizo en 2014.

Este fue el mensaje de Navas a Carvajal. (Instagram/Instagram)

Los dos fueron parte del histórico plantel madridista que consiguió tres Ligas de Campeones de Europa de forma consecutiva, al ganar las ediciones 2015-2016, 2016-2017 y 2017-2018.

En 2019, cuando el Halcón salió del Madrid para ir al París Saint-Germain, Carvajal fue uno de los que se refirió públicamente a la situación de Navas.

“Keylor era mi compañero de taquilla (camerino), lo tengo al lado. Hablo bastante con él y era un jugador que quería jugar, tener minutos y, al final, creo que era la mejor opción para él”, manifestó en aquel momento.

Con la salida de Dani Carvajal, ya no queda ningún integrante de la planilla que ganó esas tres Orejonas, en las que Navas fue el portero titular.