Fútbol

Keylor Navas le dice adiós a una de las leyendas con las que compartió en el Real Madrid

Keylor Navas envió sentido mensaje a compañero que tuvo en la época del Real Madrid

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Por Esteban Valverde
Keylor Navas estuvo durante tres temporadas como arquero titular del Real Madrid. (CURTO DE LA TORRE)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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