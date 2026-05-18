Fútbol

¿Cuándo y dónde ver a Keylor Navas y Pumas en la final de la Liga MX ante Cruz Azul?

La final de la Liga MX, entre el Pumas de Keylor Navas y Cruz Azul, ya tiene fechas definidas

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Por Esteban Valverde
Keylor Navas junto a sus compañeros previo al duelo de vuelta de la semifinal que le ganaron a Pachuca en la Liga MX.
Keylor Navas junto a sus compañeros previo al duelo de vuelta de la semifinal que le ganaron a Pachuca en la Liga MX. (Pumas/Pumas)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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