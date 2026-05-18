¿Cuándo y dónde ver a Keylor Navas y Pumas en la final de la Liga MX ante Cruz Azul?

Keylor Navas junto a sus compañeros previo al duelo de vuelta de la semifinal que le ganaron a Pachuca en la Liga MX.

Keylor Navas y Pumas llegaron a la final de la Liga MX. Ahora, el cuadro felino se medirá ante Cruz Azul en una serie de ida y vuelta, que iniciará el jueves a las 8 p. m. en el Estadio Ciudad de los Deportes de la capital azteca.

El partido de vuelta será el domingo 24 de mayo, a las 7 p. m., en el Olímpico Universitario. Ambos encuentros se transmitirán por la pantalla de TUDN, canal disponible en la mayoría de cableras del país.

Keylor Navas y Pumas lograron clasificar a la final de la Liga MX luego de eliminar a Pachuca en las semifinales. Los felinos perdieron 2-1 en la ida ante los Tuzos, pero luego ganaron 1-0, por lo que el global terminó 2-2 y Pumas consiguió el boleto gracias a la ventaja deportiva.

Pumas fue el primer clasificado de la tabla en la fase regular, por lo que, en caso de empate en el marcador global, los felinos avanzaban a la siguiente ronda.

Efraín Juárez, entrenador de Pumas, resaltó la actitud que ha mostrado su equipo en la fase final.

“Cuando todo está en contra es cuando más tienes que sacar el carácter. Hoy todo es felicidad, hoy todo está bien, hoy dirán lo que tengan que decir: que soy como técnico bueno, malo o regular, pero en esos momentos es cuando muestras el carácter, no solo como entrenador, sino como persona. Se habla tanto de afuera... Agradecerle mucho a esos opositores, que eran gasolina para nosotros. De verdad se lo digo de corazón: siéntanse parte de este proceso, de este camino, de este proyecto, porque sí eran parte importante de nosotros”, dijo en la conferencia de prensa luego del triunfo ante los Tuzos.