Fútbol

Fernando Batista ya habló con Keylor Navas; así está el posible regreso a la Selección de Costa Rica

Fernando Batista, entrenador de la Selección de Costa Rica, dio una entrevista a ‘La Nación’ y habló sobre Keylor Navas

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Por Esteban Valverde
Fernando Batista, entrenador de la Selección de Costa Rica, atendió a La Nación en el Proyecto Gol.
Fernando Batista, entrenador de la Selección de Costa Rica, atendió a 'La Nación' en el Proyecto Gol. (Lilly Arce/Lilly Arce)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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