Fernando Batista ya habló con Keylor Navas; así está el posible regreso a la Selección de Costa Rica

Fernando Batista, entrenador de la Selección de Costa Rica, atendió a 'La Nación' en el Proyecto Gol.

El entrenador de la Selección de Costa Rica, Fernando Batista, confirmó que ya habló con el guardameta de Pumas y tres veces mundialista con la Tricolor, Keylor Navas, a quien el timonel no descarta integrar al proceso que está iniciando.

Batista, en entrevista con La Nación, aseguró que tuvo una charla con Navas previo a la gira que realizó la Selección a Turquía, donde enfrentó a Jordania e Irán, e incluso acordaron sostener una segunda conversación, esta vez de forma presencial.

“Hablé con Keylor por teléfono antes de la gira y quedamos en que nos gustaría tener una charla mano a mano, porque es una persona a la que respeto mucho por su trayectoria y ya tendremos esa encuentro”, afirmó el timonel.

Batista confesó que todavía no han tocado el tema sobre si el portero desea continuar o no defendiendo los colores de la Selección; sin embargo, reconoce que el nivel del “Halcón” sigue marcando diferencia.

“Keylor está en actividad y anda muy bien, eso es claro”, dijo.

Luego de tener un grupo a su cargo, el timonel argentino reflexionó sobre los reemplazos del equipo en un puesto tan delicado como la portería. Asegura que aún ve a Navas como un jugador que puede aportar, pero también considera importante observar quiénes vienen detrás del guardameta.

“A ver… ¿qué puedo descubrir yo de Keylor y su trayectoria, y lo que representa a nivel de Selección? Ahora, hay que ver quiénes están atrás, porque en algún momento Keylor decidirá no atajar más. Mientras tanto, uno lo tiene, pero hay que empezar a ver quiénes son los jugadores que pueden tomar el liderazgo dentro y fuera del campo. A mí me gusta tener tres o cuatro líderes pensando en el bien del equipo”, declaró.

Keylor Navas había anunciado su retiro de la Selección Nacional en 2024, aunque dejó abierta la posibilidad de volver. Posteriormente regresó en 2025 y afrontó el cierre del proceso eliminatorio rumbo a la Copa del Mundo 2026; no obstante, no fue convocado para los partidos amistosos de marzo, en el inicio de la era Batista.

Con 39 años, el guardameta continúa siendo la principal referencia internacional del fútbol de Costa Rica y mantiene un excelente nivel en el Pumas de la Liga MX, donde incluso lo acaban de renovar por un año con opción a otro, ante el clamor de los aficionados.

Keylor Navas defendió el arco de la Selección de Costa Rica en noviembre del 2025 cuando el equipo empató 0 a 0 contra Honduras. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En la gira de marzo, el arquero titular fue Patrick Sequeira (27 años) y como suplentes estuvieron Kevin Chamorro (26 años) y Abraham Madriz (22).

Análisis

Por otra parte, Fernando Batista también aseguró que, en el mes y algunos días que lleva trabajando como seleccionador, aún debe estudiar más el fútbol costarricense para tener conclusiones claras sobre fortalezas y aspectos a mejorar. No obstante, tiene claro que desea aprovechar al máximo la fecha FIFA de junio.

“Mi experiencia me lleva a decir que esto no es de un día para el otro, cuando estás en un recambio generacional. Recuerdo que en Argentina y en Venezuela llevó dos años el proceso; entonces, es cuestión de tiempo. Eso es lo que queremos hacer acá”, explicó.

“Quiero aprovechar para entrenar. No dejo de lado los partidos porque son importantes, pero lo que más me interesa es juntar a los jugadores y trabajar para que se profundice la idea, porque nos veremos hasta setiembre para competir”, agregó.

Batista también destacó aspectos positivos, como el buen nivel del torneo nacional y la disposición del futbolista costarricense para ser tomado en cuenta en la Selección.

“Es poco el tiempo para hacer una evaluación. Se han dirigido 180 minutos y cinco entrenamientos. Ahora puedo decir que tienen un torneo competitivo, con buenos técnicos y equipos que juegan bien. Hay gusto por proponer; me agrada que hay jóvenes con proyección y posibilidades de Selección”, señaló.

Sobre el jugador costarricense, añadió:

“La predisposición de los jugadores y las ganas de cara al futuro. Siento que se quiere corregir lo que pasó. Del lado de los jugadores, me encantaron las ganas de estar en la Selección Nacional; eso es bueno, porque son futbolistas que han estado golpeados por la última eliminatoria. Eso me deja tranquilo”.

Fernando Batista suma un empate (2 a 2) contra Jordania y la catastrófica derrota 5 a 0 frente a Irán como técnico de la Selección Nacional.

En cuanto a esta goleada, el timonel insistió en que es temprano para sacar conclusiones. “Sobre las falencias y cosas positivas, siento que hay poco tiempo para notarlo. Estamos en un proceso que viene de no clasificar al mundial y todo lo que eso implica, pero con muchas ganas por delante”, afirmó.