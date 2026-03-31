Costa Rica vs. Irán: Hora y canales para ver a la ‘Sele’ en horario inusual

La Selección de Costa Rica se despide de marzo con el partido amistoso contra Irán, en Turquía

Por Fanny Tayver Marín
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La Selección de Costa Rica jugará este martes 31 de marzo su segundo partido amistoso bajo el mando de Fernando Batista y lo hará ante Irán, una selección que se percibe más fuerte que Jordania.








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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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