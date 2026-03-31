Costa Rica vs. Irán: Hora y canales para ver a la ‘Sele’ en horario inusual

La Selección de Costa Rica jugará este martes 31 de marzo su segundo partido amistoso bajo el mando de Fernando Batista y lo hará ante Irán, una selección que se percibe más fuerte que Jordania.

El partido se efectuará en el Mardan Sports Complex, en la ciudad de Antalya, Turquía, a partir de las 7 a. m. (hora de Costa Rica).

Para este encuentro pareciera factible que Fernando Batista efectúe cambios en el equipo patrio, para que vea en cancha a otros jugadores que convocó en esta fecha FIFA de marzo.

¿Dónde puedo ver el partido Costa Rica vs. Irán? Copiado!

El juego entre Costa Rica e Irán será transmitido por televisión abierta a través de Repretel (Canal 6) y Teletica (Canal 7).

Además, tome en cuenta que en este artículo de nacion.com encontrará la previa, también las principales incidencias, y que una vez concluido el juego, aquí mismo hallará la actualización con el relato final.

Los amantes de la radio pueden sintonizar el partido de la Sele en su emisora preferida, pues será transmitido en Columbia (98.7 FM), Teletica Radio (91.5 FM) y Monumental (93.5 FM).

Patrick Sequeira sería el encargado de custodiar el marco de la Selección de Costa Rica de nuevo. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)

Los jugadores que Fernando Batista llamó a la Selección de Costa Rica Copiado!

Porteros: Patrick Sequeira (Casa Pia AC de Portugal), Kevin Chamorro (Rio Ave de Portugal) y Abraham Madriz (Saprissa).

Defensas: Jeyland Mitchell (SK Sturm Graz de Austria), Guillermo Villalobos (Alajuelense), Juan Pablo Vargas (Puebla de México), Aarón Salazar (Alajuelense), Haxzel Quirós (Herediano), Gerald Taylor (Saprissa), Darril Araya (Herediano), Jorkaeff Azofeifa (Saprissa) y Fernán Faerron (Cartaginés).

Volantes: Orlando Galo (Riga FC de Letonia), Douglas López (Cartaginés), Jefferson Brenes (Saprissa), Carlos Mora (Craiova de Rumania) y Creichel Pérez (Alajuelense).

Delanteros: Jewison Bennette (LNZ Cherkasy de Ucrania), Álvaro Zamora (Académico Viseu de Portugal), Josimar Alcócer (Westerlo de Bélgica), Andrey Soto (Pérez Zeledón), Warren Madrigal (Nashville SC de EE. UU.) y Andy Rojas (NY Red Bulls de EE. UU.).

Jefferson Brenes podría tener minutos de nuevo este martes, en el amistoso entre la Selección de Costa Rica y su similar de Irán. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)

¿Qué se sabe de Irán? Copiado!

Irán se ha vuelto un equipo con presencia frecuente en los Mundiales y eso dice mucho a nivel deportivo. Disputará en meses su sétima Copa del Mundo, cuarta de manera consecutiva.

La primera vez que los iraníes llegaron a la máxima cita del balompié mundial fue en 1978, en Argentina. Luego regresaron para Francia 1998 y Alemania 2006.

A partir de Brasil 2014, los iraníes no han fallado y, para este año, tienen pendiente clasificar a segunda fase por primera vez.

Actualmente son 21 en el ranking de la FIFA, y en sus últimos cinco partidos tienen marca de dos victorias y tres derrotas.

Mehdi Taremi, del Olympiacos, es la principal carta en ofensiva del equipo dirigido por Amir Ghalenoei; anotó el pasado viernes en la caída 2-1 ante Nigeria.